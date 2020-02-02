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      Люди из окон кричат о помощи: в центре Санкт-Петербурга произошел пожар – фото, видео

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      Пожар в Санкт-Петербурге / fontanka.ru

      Утром 2 февраля в Санкт-Петербурге в пятиэтажном доме "Лениздат" произошел пожар. На месте работают бригады пожарных.

      Пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга сообщает, что пожар произошел на четвертом этаже бизнес-центра. Огонь распространился на площадь 300 квадратных метров.

      Следует знать: С начала года в Украине от пожаров погибло более сотни человек

      По данным российских СМИ, в результате пожара пострадал один спасатель. Сейчас его осматривают медики. О других пострадавших пока неизвестно.

      Смотрите видео пожара в Санкт-Петербурге:

      На место прибыл глава МЧС России Санкт-Петербурга Алексей Аникин.

      Смотрите фото с места пожара в Санкт-Петербурге / Фото "Фонтанка"

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Новости Украины Пожар
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