Люди з вікон кричать про допомогу: у центрі Санкт-Петербурга сталася пожежа – фото, відео
Вранці 2 лютого у Санкт-Петербурзі у п'ятиповерховому будинку "Лениздат" сталася пожежа. На місці працюють бригади пожежників.
Пресслужба МНС Санкт-Петербурга повідомляє, що пожежа сталася на четвертому поверсі бізнес-центру. Вогонь поширився на площу 300 квадратних метрів.
Варто знати: З початку року в Україні від пожеж загинуло більше сотні людей
За даними російських ЗМІ, в результаті пожежі постраждав один рятувальник. Зараз його оглядають медики. Про інших постраждалих наразі невідомо.
Дивіться відео пожежі у Санкт-Петербурзі:
На місце прибув глава МНС Росії по Санкт-Петербургу Олексій Анікін.
Дивіться фото з місця пожежі у Санкт-Петербурзі / Фото "Фонтанка"
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