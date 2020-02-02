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      Люди з вікон кричать про допомогу: у центрі Санкт-Петербурга сталася пожежа – фото, відео

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      Пожежа у Санкт-Петербурзі / fontanka.ru

      Вранці 2 лютого у Санкт-Петербурзі у п'ятиповерховому будинку "Лениздат" сталася пожежа. На місці працюють бригади пожежників.

      Пресслужба МНС Санкт-Петербурга повідомляє, що пожежа сталася на четвертому поверсі бізнес-центру. Вогонь поширився на площу 300 квадратних метрів.

      Варто знати: З початку року в Україні від пожеж загинуло більше сотні людей

      За даними російських ЗМІ, в результаті пожежі постраждав один рятувальник. Зараз його оглядають медики. Про інших постраждалих наразі невідомо.

      Дивіться відео пожежі у Санкт-Петербурзі:

      На місце прибув глава МНС Росії по Санкт-Петербургу Олексій Анікін.

      Дивіться фото з місця пожежі у Санкт-Петербурзі / Фото "Фонтанка"

       

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Пожежа Новини Росії
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