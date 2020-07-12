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Протесты в Харькове

В Харькове сотрудники метрополитена требуют выплатить им зарплаты. Более полсотни машинистов собрались на платформе с заявлением к руководству. Дело в том, что на коммунальном предприятии с марта не выплачивают зарплаты или дают лишь по несколько процентов от заработанного.

Работников метро заставляют агитировать за Кернеса: смотрите видео

Луганщина в огне

Украина получила гарантии безопасности от оккупантов для тушения пожаров в Луганской области. Сейчас в ГСЧС говорят, что локализовали все очаги возгорания. Однако десятки людей уже никогда не смогут вернуться в свои дома.

Смотрите видео о последствиях масштабных лесных пожаров на Луганщине:

Возвращение украинцев из Албании и Египта

Из 5 стран, куда могут полететь украинцы, 3 все еще остаются в "красной" зоне. Только Турция и Хорватия находятся в "зеленой". Вернувшись домой из Албании, Черногории и Египта, туристам следует отбыть 2 недели на карантине. Сократить этот срок можно, сдав тест на COVID-19.

Рассказы украинцев, вернувшихся из стран "красной зоны": смотрите видео

Коломойский атакует НАБУ

НАБУ рискует остаться без головы: раз "зашаталось кресло" под Артемом Сытником. КСУ начал рассмотрение производства о его назначении. Такую жалобу подали 52 народных депутата, возглавляет их одиозный "слуга народа" Александр Дубинский из так называемой группы Коломойского.

Что грозит Украине, если Сытника отправят в отставку: смотрите видео

Райотдел Харькова может стать звездой сериала

Экс-следователь, а сейчас адвокат из Германии Александр Чумаков издал книгу о лихих 1990-х годах. В течение года по ней экранизируют серию фильмов. Уже прошли первые кастинги, привлечь к съемкам должны и нескольких украинских звезд кино. Снимать все будут на спонсорские средства.