6 апреля 2014 года – трагическая дата в современной истории Украины. В этот день синхронно в Луганске, Донецке и Харькове местные сепаратисты вместе с российскими диверсантами захватили админздания, а на следующий день было "провозглашено" так называемые "народные республики" в Харькове и Донецке.

После победы Революции Достоинства и бегства президента Януковича из страны, на Востоке Украины разыгрались драматические события. Они были срежиссированы в Москве, а их непосредственными исполнителями стали российская агентура из числа сепаратистов и российские диверсанты. Сейчас этого не скрывает и Россия, но представители пятой колонны РФ в Украине продолжают утверждать, что в нашем государстве происходит "гражданский конфликт". Конечно, это полный бред, ведь Украина весной 2014 года столкнулась с военной агрессией соседнего государства.

Читайте также Сепаратист с мандатом и российским паспортом: биография Андрея Аксенова

Режиссеры "русской весны"

К "российским туристам" присоединились местные маргиналы, которые создавали "массовку" и "телевизионную картинку" для российских СМИ. Пропагандисты умело находили нужные им ракурсы и выдавали сценарно подготовленные собрания городских сумасшедших, бесноватых крикунов, ряженых, наркоманов и алкашни за спонтанное проявление народного гнева, напуганных "киевской хунтой" жителей Донецка, Харькова и Луганска.

Эти "шоу" проходили на центральных улицах и площадях и в силу своей малочисленности сначала воспринимались местным населением как собрания фриков, которым нужно выпустить пар на фоне весеннего обострения и заработать сотню-другую гривен. Милиция и СБУ к "цирку уродов" относились снисходительно, хотя и не решились по крымскому сценарию перейти на сторону сепаратистов. В отличие от Крыма ни в Харькове, ни в Донецке, ни в Луганске не насчитывалось такого количества российских военных, а те, что прибыли, вынуждены были скрывать свой статус. Поэтому ставка делалась на имитацию "народного недовольства" и измену местных элит и силовиков.

Сепаратисты поднимают головы

Первая "проба пера" состоялась в 1 марта 2014 года.

Тогда в центре Луганска прошел антиукраинский митинг и все узнали о местном депутате Арсене Клинчаеве, который провозгласил себя лидером местных сепаратистов и поднимал российский флаг над ОГА.

В центре миллионного Донецка собрались у 10 тысяч сторонников "русского мира". Тогда же на сцене появился некий Павел Губарев. Он был очень напуган и нес откровенный бред, но несмотря на всю забавность митингующие провозгласили его своим лидером и "народным губернатором", а те заявили, что требуют "референдум" и пошли захватывать здание ОГА.

1 марта в Харькове произошли столкновения между сторонниками Майдана и антимайдановцами. Среди последних было немало российских диверсантов, выдававших себя за местных, но они никого в этом не убедили. Столкновения быстро превратились в избиения и завершились штурмом здания Харьковской ОГА. Все это происходило практически в режиме онлайн.

Издевательства над украинцами 1 марта 2014 года в Харькове:

На глазах тысяч людей одичавшие антимайдановци выводили избитых активистов из здания – унижали и ставили их на колени. Также из админздания было сорвано государственный флаг и установлено российский триколор.

Среди пострадавших был писатель Сергей Жадан.

Друзья, со мной все в порядке. Два рассечения на голове, рассечена бровь, сотрясение мозга, подозрение на перелом носа. Били битами сзади по голове. Нападали исключительно стаей. По требованию стать на колени – послал на х*й. Вытащила милиция. Геннадий Адольфович, то как там с миром и спокойствием в регионе? Михаил Маркович, в президенты какой именно страны вы станете баллотироваться? Арсен Борисович – что там у нас с внутренними органами? Многим харьковским детям их сегодня отбили граждане РФ. И главное – когда вы все сядете? Харьковчане, я вас люблю. Не бойтесь их – нельзя сломать того, кто не боится,

– написал писатель о тех событиях.

Тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес фактически поддержал антимайдановцев и заявил, что именно проукраинские активисты спровоцировали столкновение. После этого Кернес и Добкин с семьями бежали в Россию – на Белгородщину.

Мы поехали в Белгород, губернатор предложил остаться на ночь. Кернес не смог остаться, Коломойский уже прислал за ним самолет, чтоб Отвезти в Женеву,

– Михаил Добкин в интервью "Бабелю" рассказывает, что было после событий 1 марта.

Вмешательство влиятельного олигарха, похоже, стало решающим. После этого Кернес дистанцировался от сепаратистов и они лишились админресурса. Впрочем, у них в Харькове осталась агентурная сеть и фактор инертности местных силовиков, которые не очень спешили выполнять приказы из Киева и ждали, кто победит.

Семен Семенченко в захваченной в начале марта 2014 года Донецкой ОГА:

Украинцы без оружия и без поддержки силовиков

9 марта в Луганске по случаю 200-летия Тараса Шевченко местные жители вышли на проукраинский митинг и были жестоко разогнаны фанатами "русского мира". Далее свою агрессию они направили на захват здания ОГА, вывешивание российского флага и избрание "народного губернатора". Им стал местный сепаратист Александр Харитонов. Через несколько дней он был задержан СБУ – коллаборанта отправили в Киев и быстренько судили – он получил 5 лет заочно и уже летом 2014 года присоединился к сепаратистам.

Как "русская весна" пришла в Донецк:

В Донецке большой проукраинский митинг состоялся 13 марта 2014 года. Тогда на улицы вышли тысячи людей и заявили о своей позиции. К сожалению, милиция не предупредила провокации – на людей напали агрессивные антимайдановци, которые были вооружены ножами и битами. Они убили активиста Дмитрия Чернявского и похитили нескольких участников митинга, десятки людей получили ушибы и серьезные травмы.

В то же время фактический хозяин Донбасса и самый богатый человек Украины – миллиардер Ринат Ахметов не вмешивался в события и смотрел как бы со стороны за тем, что происходило. В то же время "куратор Луганщины" – Александр Ефремов – фактически благословил антиукраинские акции, хотя и оставался номинально в стороне, но именно его "люди" составили ядро ​​местных коллаборационистов.

Качели

Весь март 2014 года происходили своеобразные качели – власть не могла (а иногда не хотела) взять ситуацию под контроль, а сепаратисты не имели достаточных сил, чтобы реализовать свой план. События в Крыму, где Россия решилась на откровенную интервенцию против Украины, добавляли сепаратистам сил, но военная помощь РФ была в значительно меньшем объеме.

Отдельные вылазки верные Киеву силовики проводили в Луганске и Донецке, пытались применить "мягкую силу" против сепаратистов в Харькове. В частности, были арестованы "лидеры" коллаборационистов – Губарев, Пургин, Харитонов, Кромской ("Топаз") и другие. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что они были только свадебными генералами, а настоящими руководителями мятежников были профи из России.

Именно они координировали постоянные митинги в городах и создавали "картинку" для российских СМИ, которые подавали это все как "русскую весну" в Украине.

14 марта российские диверсанты и их сторонники из террористической организации "Оплот" в Харькове попытались захватить здание организации "Патриот Украины" на улице Рымарской. Состоялся настоящий штурм с огнестрельным оружием, которое применили с обеих сторон. В ходе боя 2 нападавших погибли. Одним из участников штурма был российский диверсант Арсений Павлов, больше известный как "Моторола".

"Моторола" пытается выдать себя за харьковчанина:

Эти события показали решимость обеих сторон – сторонники России увидели, что не будут безнаказанными, а украинцы поняли, что на силу надо отвечать силой. События на Рымарской мобилизовали проукраинские силы и побудили к действиям – граждане все чаще стали выходить на улицы и поддерживать тех, кого еще недавно считали радикалами.

30 марта Харьков вышел на большой проукраинский митинг, тогда же родился знаменитый международный хит – "Путин х...йло".

Похоже, именно тогда чаша весов наклонилась в Харькове в сторону защитников Украины. Впрочем, до победы было еще далеко, ведь россияне и их агентура в Украине имели план действий и не собирались отступать.

События 6 апреля – единственный сценарий, но разные итоги

6 апреля 2014 года в Луганске, Харькове и Донецке синхронно прошла новая волна беспорядков. В Харькове и Донецке коллаборационисты захватили здания ОГА, а в Луганске – здание СБУ с арсеналом оружия.

Во всех случаях это не были массовые акции, как их изображали российские СМИ. Протестантов в каждом из городов было не более 2 тысяч, а непосредственно штурмом админздания занимались ударные отряды, которые состояли из российских диверсантов. Многие из них вскоре станут очень известными.

К теме Финансировались из России: СБУ разоблачила ботофермы, которые распространяли фейки о вакцинации

Штурм в Харькове начался ровно в 21:00, а сигналом к ​​нему стала песня "Вставай, страна огромная!", Которая начала играть с мегафона. Милиция фактически не оказывала сопротивления.

В этих условиях Киев наконец решается на решительные действия. На внеочередном заседании правительства премьер Арсений Яценюк предоставляет особые полномочия главе МВД Арсену Авакову, силовому вице-премьеру Виталию Яреме и главе СБУ Валентину Наливайченко. Первый должен был навести порядок в родном Харькове, второй – в Луганске, третий – в Донецке.

Выполнил свою миссию только первый. Со второй попытки сепаратистов выбили из здания ОГА силами винницких спецназовцев из "Ягуара", правда, задержать удалось только местных коллаборационистов, а российские диверсанты убежали и позже появятся в Донецке и Луганске.

Интересы луганского СБУ – видео воспроизводится только на YouTube:

Там события развивались в их пользу. Еще 5 апреля в Донецке у сепаратистов появился новый "лидер" – им стал местный аферист Денис Пушилин, который самопровозгласился "заместителем" задержанного "народного губернатора" Губарева. На следующий день в городе прошел очередной митинг сепаратистов – после его окончания они пошли на очередной штурм ОГА. Как такового его не было – милиция не оказывала сопротивления и позволила нападающим делать все, что заблагорассудится.

В ночь на 7 апреля российские диверсанты захватили здание СБУ и получили доступ к тамошнему арсеналу.

Мы давали срок до 12 часов, чтобы депутаты областного совета приняли те решения, которых от них требует народ. Они этого не сделали. Поэтому решение будет принимать Республиканский народный совет, который находится сейчас здесь,

– сепаратист, захвативший Донецкий облсовет, объясняет свою позицию 7 апреля 2014 года.

Так называемый "Республиканский народный совет" придумали на ходу и до 7 апреля о нем ничего не было известно. Тем не менее, именно от его имени сепаратисты провозгласили "ДНР".

К теме Подпольная тюрма "Изоляция": ужасные подробности, как сепаратисты насилуют людей на Донбассе

Несколько десятков людей, оказавшихся в сессионном зале, начали действовать от имени облсовета, хотя никакого отношения к нему не имели. Они "провозгласили" так называемую "декларацию суверенитета Донецкой республики", призвали Путина ввести российские войска под видом миротворцев, а также назначили на 11 мая "референдум", чтобы повторить "крымский сценарий".

Уже вечером 7 апреля украинские спецназовцы вытеснили сепаратистов из здания областного СБУ, но это было больше похоже на удар палочкой по воде.

Буквально сейчас мне звонил и.о. обязанности президента Александр Турчинов и сообщил, что в Донецке помещение СБУ уже освобождено украинским спецназом. Слава Богу, обошлось без жертв,

– заместитель секретаря СНБО Виктория Сюмар сообщает о промежуточных успехах.

В Луганске сепаратисты действовали по уже известной схеме: митинг – захват админздания – самопровозглашение. Вечером 6 апреля было захвачено здание областного управления СБУ, в ночь на 7 апреля – филиал Нацбанка, а также построили баррикады, которые перекрыли центр города (ударной силой "штурмовиков" стали российские диверсанты, которые благодаря захваченному арсеналу СБУ были хорошо вооружены. Они взяли заложников (около 60 человек) и заминировали здания.

Утром в Луганск прибыл спикер Парубий и председатель СБУ Наливайченко, затем в городе появились Юлия Тимошенко и Олег Ляшко. Последний за месяц до событий эффектно попиарился на захвате местного сепаратиста Клинчаева. Впрочем, на этот раз ни они, ни даже идейно близкие регионалы Добкин и Тигипко не смогли уговорить сепаратистов. Добкин в недавнем интервью "Бабелю" вспоминал о своем визите в Луганск 9 апреля и сообщил, что контролировали здание СБУ тогда именно россияне, а украинцы были "ширмой".

Новые темные века

В отличие от Харькова, в Донецке и Луганске проукраинские силы не решились на решительные действия.

В итоге было потеряно время, которое играло против Украины. Через несколько недель россияне увеличили свое присутствие в регионе и начали действовать наглее. Вскоре был захвачен Краматорск группой прапорщика Гиркина, а затем россияне установили полный контроль над Луганском и Донецком. Украинской власти осталось по примеру Рината Ахметова только "гудеть".

Жизнь в оккупации:

Как и в случае с Крымом нежелание идти на жертвы вылилось в еще большие жертвы. По консервативным оценкам, в результате российской агрессии против Украины погибли по меньшей мере 13 тысяч наших сограждан, десятки тысяч были ранены, сотни тысяч потеряли имущество или стали жертвами насилия оккупантов, более миллиона украинцев стали беженцами. Экономические потери из-за российской военной агрессии исчисляются миллиардами долларов, а экологический вред региона – вообще не исчисляется, ведь всю полноту преступного влияния трудно определить.

О жизни в "новых темных веках" из первых уст:

Сейчас Донецк и Луганск с окрестностями находятся под контролем россиян и превратились в территорию новых "темных веков" – население, оставшееся на оккупированных территориях, живет за чертой бедности, лишено элементарных прав и фактически находится в заложниках террористов. Харьков же остается свободным городом, в котором есть проблемы, но отсутствуют оккупанты и террористы.