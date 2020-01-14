Львенок убежал из контактного зоопарка в Харькове: впечатляющее видео

В Харькове маленький львенок убежал из контактного зоопарка, который расположен в помещении местного торгового центра.

Животное сразу заметили посетители и сняли видео, которое затем выложили в социальную сеть Фейсбук.

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Львенок вел себя неагрессивно и подходил к людям. Ловить его сразу бросились работники зоопарка.

В Sun Mall на Одесской снова побег из контактного зоопарка. На этот раз пугать посетителей выскочил Симба,

– написали очевидцы.

Это не первый побег животных оттуда. Недавно также убежала обезьянка по кличке Шурик. Но ее также быстро вернули домой.

Смотрите видео побега львенка: