Львенок убежал из контактного зоопарка в Харькове: впечатляющее видео
В Харькове маленький львенок убежал из контактного зоопарка, который расположен в помещении местного торгового центра.
Животное сразу заметили посетители и сняли видео, которое затем выложили в социальную сеть Фейсбук.
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Львенок вел себя неагрессивно и подходил к людям. Ловить его сразу бросились работники зоопарка.
В Sun Mall на Одесской снова побег из контактного зоопарка. На этот раз пугать посетителей выскочил Симба,
– написали очевидцы.
Это не первый побег животных оттуда. Недавно также убежала обезьянка по кличке Шурик. Но ее также быстро вернули домой.
Смотрите видео побега львенка: