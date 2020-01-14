23:49
14 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танец Путина с Бушем. Неизлечимая Поклонская
      Вєсті Кремля
      22:29, сегодня
      Вести.UA: "Квартал 95" атакуют российские хакеры. ОПЗЖ пугает украинцев
      Вєсті.UA
      19:59, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      Львенок убежал из контактного зоопарка в Харькове: впечатляющее видео

      94 Читати новину українською
      Львенок / desktopbackground.org

      В Харькове маленький львенок убежал из контактного зоопарка, который расположен в помещении местного торгового центра.

      Животное сразу заметили посетители и сняли видео, которое затем выложили в социальную сеть Фейсбук.

      Интересно! Губительные пожары в Австралии: харьковская мастерица шьет вещи для пострадавших животных

      Львенок вел себя неагрессивно и подходил к людям. Ловить его сразу бросились работники зоопарка.

      В Sun Mall на Одесской снова побег из контактного зоопарка. На этот раз пугать посетителей выскочил Симба,
      – написали очевидцы.

      Это не первый побег животных оттуда. Недавно также убежала обезьянка по кличке Шурик. Но ее также быстро вернули домой.

      Смотрите видео побега львенка:

       

      Необходимо отказаться от государственных пенсий, – Гнап
      сегодня
      1779
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Мир животных
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 23:30 Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      Людмила Гаврилюк 2981
      сегодня , 22:23 Главные новости 14 января: арест подозреваемых в сбивании самолета МАУ, Венедиктова уже не депут
      Ірина Вихрущ 237
      сегодня , 11:23 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      1212
      9 января , 17:00 Аллергия на домашних животных: что именно провоцирует аллергические реакции
      153
      сегодня , 22:00 Миллиарды на закупки: кто из госзаказчиков потратил больше всего бюджетных средств
      ProZorro 323
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук