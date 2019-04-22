14:25
22 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лайфхак: как на одну пенсию купить "Бентли". Роботы наступают
      Вєсті Кремля
      19:34, 20 апреля
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Блоги Любомир Зубач
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ
      Любомир Зубач

      Львівський феномен: чому область проголосувала не так, як решта України

      8375
      Голосування
      Голосування / radiosvoboda.org

      Дуже цікаво виглядає карта України, де, за результатами голосування, Львівщина – бордова, а решта Україна – зелена.

      Зараз багато моїх друзів-львів’ян пише, що пишаються належністю до цієї меншості у 25%. А друзі з інших областей висловлюють нерозуміння такої високої підтримки поки що чинного президента.

      У чому тут феномен? Відповідь проста й складна водночас. Насправді це голосування було не за персоналії. Бо у львів’ян так само тисяча претензій до Порошенка. Просто львів’яни голосували за цінності. Європейські цінності, до яких себе прив’язав чинний гарант. Штучно чи ні – це вже інше питання. І львів’яни не хотіли їх втратити. Навіть готові були призабути сміттєву блокаду міста та корупцію в оточенні президента.

      Але тут є ще один важливий момент. Цінності краще розуміються, коли ти їх відчуваєш, коли ти живеш у відповідному оточенні. Погодьтесь, у Львові сильне відчуття європейськості. За останні 10 років тут сформоване середовище відкритого міста вільних людей. Європейського міста, в якому хочеться жити й куди хочеться приїхати. Чи це сталося само собою? Особисто я не вірю в казки, а вірю в успіх завдяки важкій рутинній праці, яку й проводив у місті Андрій Садовий і його команда.

      І в цьому полягає політичний парадокс. Андрій Садовий сприяв розвитку міста та формуванню потужної громади. Цей успіх творився, на жаль, не завдяки, а всупереч центральній владі. Навіть більше, Львів «атакували» з єдиною метою – знищити політичного конкурента. Однак, громада віддала свої голоси за ініціатора цих атак. Що це? Мазохізм? Ні, це ціннісні орієнтири, які у львів’ян дуже сильні.

      Лише нам усім треба розуміти, що неможливо побудувати успішне місто в країні великої несправедливості та тотальної корупції. Тому треба рухатися далі та будувати успішну країну. Ми будемо мати ще один шанс: обрати на парламентських виборах тих людей, які здатні творити успіх. Бо ж не забуваймо, Україна – поки що таки парламентсько-президентська республіка.

      Автор: Любомир Зубач

      blog_ava
      Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы
      сегодня
      66399
      Автор: Любомир Зубач
      Теги: Новости Украины Новости политики Львовская область
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Зе Президент: как победа Зеленского повлияет на экономику Украины
      сегодня , 14:15 Зе Президент: как победа Зеленского повлияет на экономику Украины
      Євгенія Мазур 256
      Верите ли вы, что с новым президентом ситуация в Украине изменится?
      ОПРОС
      21 апреля , 20:08 Верите ли вы, что с новым президентом ситуация в Украине изменится?
      2588
      Явка избирателей: как изменилась политическая активность украинцев
      сегодня , 14:00 Явка избирателей: как изменилась политическая активность украинцев
      Яніна Ткачук 2136
      Наказание для Порошенко: что пишут западные СМИ о победе Зеленского
      сегодня , 13:45 Наказание для Порошенко: что пишут западные СМИ о победе Зеленского
      Світлана Попова 1551
      Выборы президента Украины-2019: какими будут первые сто дней Зеленского
      сегодня , 13:20 Выборы президента Украины-2019: какими будут первые сто дней Зеленского
      Інна Жолобович 3708
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук