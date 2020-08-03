Во Львове двое пьяных мужчин напали на сотрудников патрульной полиции, избили их и повредили служебный планшет. Инцидент случился, когда патрульные прибыли на вызов из-за пьяной толпы, нарушавшей общественный порядок.

Этот инцидент произошел вечером в субботу, 1 августа, на улице Валовой в центре Львова, сообщила полиция.

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К патрульным обратились местные, которые сообщили о ночных нарушителях правопорядка. Когда полиция прибыла на место вызова, то застала там целую группу пьяных нарушителей.

В ходе разговора, когда правоохранители пытались установить личности нарушителей, то стали жертвами двух из них. В результате нападения злоумышленники избили полицейских и повредили их планшет.

Впрочем полиция уже установила нападавших и даже вручила им подозрения. Ими оказались 24-летний львовянин и 39-летний киевлянин.

Мужчин обвиняют в нарушении сразу 3 статей Уголовного кодекса – сопротивлении представителям власти, насилию в отношении правоохранителей и хулиганстве. За это им грозит до 5 лет за решеткой.

Улица Валовая во Львове: карта