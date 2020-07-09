Утром 9 июля во Львове произошло ДТП – египтянин въехал в стену дома. В результате травмы получили двое пассажиров – тоже граждане Египта.

Автомобіль Audi потрапив у ДТП у Львові вранці 9 липня, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Аварія сталася приблизно о 5 ранку на вулиці Личаківській, 12 – неподалік центру міста.

Водій автомобіля Audi, 21-річний іноземець, не впорався з керуванням. У результаті автомобіль з’їхав з проїзної частини та зіткнувся зі стіною будинку,

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії постраждали двоє пасажирів автівки. У поліції не уточнили громадянства іноземців. Однак, за інформацією ZAXID.NET, це мешканці Єгипту.

Водій був тверезим. Що саме спричинило аварію, з'ясовують слідчі.

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У Львові трапилася ДТП за участі громадян Єгипту / Фото Нацполіції



У результаті аварії постраждали двоє єгиптян / Фото Нацполіції

ДТП трапилося неподалік центру Львова: дивіться карту