Как максимально обезопасить свои сбережения: советы Сергея Фурсы
Курс гривны относительно доллара и евро на наличном рынке упал после того, как председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку. Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, как украинцам максимально обезопасить свои сбережения. Прежде всего он отметил, что точно не надо забирать деньги из банка.
Однако ключевой вопрос – в какой валюте они там хранятся. В эфире 24 канала он отметил, что сейчас не может советовать хранить деньги только в национальной валюте.
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По мнению Сергея Фурсы, те риски, которые сейчас политики, начиная с президента, создали для финансовой стабильности Украины, вполне возможно приведут к девальвации.
"Поэтому сейчас, как по мне, наиболее надежными выглядят долларовые депозиты в банках с иностранным капиталом", – пояснил он.
Ждать ли доллар по 30 гривен
Инвестиционный банкир отметил, что это зависит от того как быстро, сменив руководство Нацбанка, "представители криворожской школы экономики" перейдут к запуску печатного станка.
Если произойдет то, о чем сейчас говорят представители "слуг народа", которые подталкивали к смене руководства НБУ, то рано или поздно доллар будет по 30.
"Однако вопрос – как только доллар придет где-то к 30, то это прекрасно для экспортеров, но для населения – не очень. Но они уже напечатают деньги, это будет давить. И потом будут опять держать курс и тратить резервы", – отметил он.
Об отставке главы Национального банка
По словам Сергея Фурсы, НБУ проводил независимую политику, но сейчас за это увольняют руководство. То есть, будущее руководство приходит с тем, что надо вести себя по-другому. Поэтому новое руководство может быть очень послушным.
И отметил, что пока Нацбанк до этого держал оборону, и пока был менеджмент, который просто делал правильную политику, в результате чего Украина нормально проходила этот кризис, то можно было бы говорить: не о чем волноваться.
Когда меняется этот менеджмент, должны прийти люди с другим мнением и отношением к указаниям президента, может будет все, что угодно. Эти люди сами будут принимать решения,
– рассказал Сергей Фурса.
Также инвестиционный банкир отметил, что все слухи указывают: Кирилл Шевченко является фаворитом ОП на должность нового руководителя НБУ.
Но добавил, что Игорь Коломойский там хочет увидеть Богдана Данилишина – председателя совета НБУ. Сергей Фурса рассказал, что последние месяцы Коломойский постоянно травил правление НБУ. Отстаивал сначала идею, что нет ничего плохого в дефолте.
"Последние месяцы пропагандировал идею, что инфляция – это прекрасно, и давайте сделаем побольше инфляции", – отметил инвестиционный банкир.
Богдан Данилишин / Фото Stockworld
Отставка Якова Смолия: что известно
Яков Смолий 1 июля подал в отставку с должности главы Национального банка Украины. Ранее он заявлял, что намерен оставаться на посту председателя до конца своей каденции – 2025 года.
Причиной отставки Яков Смолий назвал политическое давление.
Верховная Рада 3 июля проголосовала за отставку главы НБУ. Обязанности руководителя Нацбанка будет исполнять первый заместитель Смолия – Екатерина Рожкова.
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