Курс гривны относительно доллара и евро на наличном рынке упал после того, как председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку. Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, как украинцам максимально обезопасить свои сбережения. Прежде всего он отметил, что точно не надо забирать деньги из банка.

Однако ключевой вопрос – в какой валюте они там хранятся. В эфире 24 канала он отметил, что сейчас не может советовать хранить деньги только в национальной валюте.

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По мнению Сергея Фурсы, те риски, которые сейчас политики, начиная с президента, создали для финансовой стабильности Украины, вполне возможно приведут к девальвации.

"Поэтому сейчас, как по мне, наиболее надежными выглядят долларовые депозиты в банках с иностранным капиталом", – пояснил он.

Справка. Девальвация – когда национальная валюта обесценивается относительно других валют. То есть, ее курс снижается.

Ждать ли доллар по 30 гривен

Инвестиционный банкир отметил, что это зависит от того как быстро, сменив руководство Нацбанка, "представители криворожской школы экономики" перейдут к запуску печатного станка.

Если произойдет то, о чем сейчас говорят представители "слуг народа", которые подталкивали к смене руководства НБУ, то рано или поздно доллар будет по 30.

"Однако вопрос – как только доллар придет где-то к 30, то это прекрасно для экспортеров, но для населения – не очень. Но они уже напечатают деньги, это будет давить. И потом будут опять держать курс и тратить резервы", – отметил он.

Об отставке главы Национального банка

По словам Сергея Фурсы, НБУ проводил независимую политику, но сейчас за это увольняют руководство. То есть, будущее руководство приходит с тем, что надо вести себя по-другому. Поэтому новое руководство может быть очень послушным.

И отметил, что пока Нацбанк до этого держал оборону, и пока был менеджмент, который просто делал правильную политику, в результате чего Украина нормально проходила этот кризис, то можно было бы говорить: не о чем волноваться.

Когда меняется этот менеджмент, должны прийти люди с другим мнением и отношением к указаниям президента, может будет все, что угодно. Эти люди сами будут принимать решения,

– рассказал Сергей Фурса.

Также инвестиционный банкир отметил, что все слухи указывают: Кирилл Шевченко является фаворитом ОП на должность нового руководителя НБУ.

Но добавил, что Игорь Коломойский там хочет увидеть Богдана Данилишина – председателя совета НБУ. Сергей Фурса рассказал, что последние месяцы Коломойский постоянно травил правление НБУ. Отстаивал сначала идею, что нет ничего плохого в дефолте.

"Последние месяцы пропагандировал идею, что инфляция – это прекрасно, и давайте сделаем побольше инфляции", – отметил инвестиционный банкир.



Богдан Данилишин / Фото Stockworld

Отставка Якова Смолия: что известно Яков Смолий 1 июля подал в отставку с должности главы Национального банка Украины. Ранее он заявлял, что намерен оставаться на посту председателя до конца своей каденции – 2025 года. Причиной отставки Яков Смолий назвал политическое давление. Верховная Рада 3 июля проголосовала за отставку главы НБУ. Обязанности руководителя Нацбанка будет исполнять первый заместитель Смолия – Екатерина Рожкова.

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