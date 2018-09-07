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Маргарет Тэтчер: кто эта неоднозначная "железная леди" и какие испытания выпали на ее плечи

Диктаторы 38 Читати новину українською

В начале 1980 годах крупные города Англии охватили беспорядки. Акции протеста спровоцировали непопулярные реформы нового правительства, которое проводило мучительные изменения прикрываясь перспективой будущего благосостояния. Социальный взрыв тогда был очень сильный.

В 1984 году Соединенное Королевство фактически оказалось на грани гражданской войны. Причиной напряжения стала женщина, которая своей неуступчивостью и целеустремленностью заслужила неоднозначную репутацию "железной леди".

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"Жесткие меры введенные правительством, необходимы для победы "минимум". Я не пойду на поводу у масс, чтобы завоевать народную любовь", – отметила премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах Маргарет Тэтчер.

Тогдашняя английская экономика напоминала дырявое ведро. Социалисты во власти годами раздували сеть соц-доплат, на которые не хватало денег в бюджете.

На улицах была грязь. Повсюду шли забастовки, курс фунта падал. В экономике господствовал тотальный кризис. Профсоюзы поднимали людей на протесты. Мы попробовали все, но обычные средства против людей, которые вышли на тропу войны уже не действовали,
– рассказал лидер консерваторов в Британском парламенте в 1963-1974 годах Питер Карингтон.

Бюджет страны держался на тяжелой промышленности, которая несмотря на дотации из госказны оставалась убыточной и неконкурентной. Профсоюзы перегибали палку требуя сверхвысоких зарплат рабочим, которые нельзя было покрыть за счет продукции тех же заводов, фабрик и шахт. Чтобы получить деньги власть брала кредиты и запускала печатный станок. Снежный ком нарастал. По экономическим показателям извечные конкуренты страны – Франция и Германия переживали подъем, а Великобритания отставала среди других стран Старого Света. Новый премьер принес и новый рецепт оздоровления экономики.

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В стране объявили большую приватизацию. Работники госсектора, которым обрезали зарплаты и льготы бунтовали. Наибольшее недовольство нарастало среди шахтеров, привыкших к высоким зарплатам. Они требовали восстановления дотаций на убыточные шахты, но вместо денег получили дубинки полицейских. Их жизнь за счет государства безвозвратно ушла в прошлое.

Вслед за шахтерами от возмущения морщились работники Британского автопрома. Никаких доплат за покупку местных Rolls-Royce больше не было. И англичане прекратили покупать "машины обжоры", променяв их на более экономных немцев и японцев. В начале 80-х годов Тэтчер очень хорошо объяснила, что такое государственные деньги и почему часть трудоспособных граждан не может жить за счет других.

Нет публичных общих денег, существуют только деньги налогоплательщиков. Экономику невозможно оздоровить придумывая все новые и новые раздутые государственные программы. Мы не становимся богаче получая новый кредит в банке,
– отметила Тэтчер.

Никто из политиков мужчин, до Тэтчер, не решался пожертвовать популярностью во имя восстановления государственнной экономики. Для Маргарет это не было проблемой. Она не гналась за народной похвалой, а переживать оскорбления привыкла еще в 1970 годах, когда она была министром образования.

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Тогда, за отмену бесплатных обедов для школьников ее назвали "Mrs Thatcher the milk snatcher" (миссис Тэтчер – молочная воровка). За три года на посту премьер-министра ее рейтинг пробил дно и упал до рекордных 20%.

Проклятиями в адрес Тэтчер сыпали не только британцы. В 1981 году она категорически запретила предоставлять статус политических заключенных группе арестованных боевиков Ирланский революционной армии. Они объявили голодовку. И Тэтчер молча наблюдала, как 9 заключенных в результате голодовки погибли.

В чем еще обвиняли Тэтчер и как "железной леди" удалось заработать любовь народа своей страны – смотрите в программе.

Теги: История Великобритания
Источник: 24 канал
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