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      Мариупольский морпорт увеличит грузооборот с итальянским Porto Nogaro более чем вдвое

      6 Читати новину українською
      Мариупольский морской порт
      Мариупольский морской порт / vchasnoua.com

      Мариупольский морской торговый порт (Донецкая обл.) и итальянский порт Nogaro (Сан-Джорджо-ди-Ногаро, Италия) подписали Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий, в частности, расширение номенклатуры грузов.

      Об этом сообщила пресс-служба АМПУ во вторник, передает "Обозреватель".

      "Грузооборот между Мариупольским портом и итальянским Порто Ногаро (Porto Nogaro) к концу 2019 года вырастет более чем в 2 раза - до около 500 тыс. тонн", - цитируется в сообщении начальник Мариупольского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Игорь Барский.

      Как отметили в АМПУ, в планах портов не только расширение номенклатуры грузов, но и обмен технологиями перевалки грузов и внедрение комплексного экологического мониторинга в Мариупольском морпорту.

      "Мы настроены на расширение номенклатуры грузов и готовы обрабатывать импортный грузопоток, когда грузоотправители Италии включат Мариупольский порт в свою цепочку поставки грузов", - процитировала пресс-служба И. Барского.

      Меморандум действует два года, после чего будет автоматически пролонгироваться ежегодно.

      Как сообщалось, в октябре 2018 года АМПУ зафиксировала загрязнение акваторий Мариупольского (нефтепродуктами) и Херсонского (химвеществами) морпортов, в августе – акватории Николаевского морпорта (сточными водами).

      В январе-октябре 2018 года Мариупольский морпорт сократил перевалку грузов на 7,24% по сравнению с январем-октябрем 2017 года - до 5,01 млн тонн.

      Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии – 4,2 км.

      Porto Nogaro - речной порт регионального масштаба. Расположен в Сан-Джорджо-ди-Ногаро, в 10 км от порта в Адриатическом море на севере Италии. Глубина - 7,5 метров. Обслуживает суда грузоподъемностью до 16 тыс. тонн. Специализируется на перевалке металлургической продукции, сыпучих и жидких грузов, машин и растений.

      Теги: Новости Украины імпорт Новости Мариуполя АМПУ
      Источник: 24 Канал
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