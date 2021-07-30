Аварию общественного транспорта зафиксировали на перекрестке улиц Пантелеймоновская и Преображенская. Об этом сообщили очевидцы утром 30 июля.

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Кто именно потерял сознание

  • О пострадавших в инциденте пока не сообщали.
  • Сначала водителю автобуса стало плохо, а потом он потерял сознание.
  • Однако пишут, что скорость транспорта при столкновении была небольшой
  • После инцидента в этом месте остановилось движение электротранспорта.