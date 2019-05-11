MARUV, Лорак, KAZKA: кто из украинских звезд не платит налоги в Украине

Многие украинские звезды активно гастролируют не только в нашей стране, но и за рубежом. Но учитывая их декларации, очевидно, концерты дают благотворительные. Поскольку свою деятельность не обозначают в документах, соответственно и налогов не платят.

В Государственной фискальной службе посчитали, что представители шоу-бизнеса и спорта задекларировали более 416 миллионов гривен. Из них к уплате налогов идет 44 миллиона гривен плюс 5 миллионов гривен военного сбора, отметил и.о. заместителя председателя ГФС Евгений Бамбизов.

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По его словам, список тех, кто исправно платит налоги, длинный – Потап, Монатик, Тина Кароль, Климентий Скрипников, Олег Винник, Константин Меладзе и еще более чем 200 известных имен.

"Рекордсменами в личном зачете стали два известных ведущие, которые получили в прошлом году наибольшие суммы доходов: 158 и 26,9 миллиона гривен. Среди певцов рекорд – 11,8 миллиона гривен", – сказал Бамбизов.

Однако список и тех, кто ложно заполняет декларации, пытаясь избежать налогообложения, не менее длинный – Анна Седокова, Ани Лорак, DZIDZO, Камалия, Андрей Хлывнюк (фронтмен группы "Бумбокс"), ПОЗИТИВ ("Время и Стекло"), Мария Яремчук, Амадор Лопес, MARUV, Tayanna, А. Зарицкая (KAZKA), Василий Ломаченко, Элина Свитолина, Александр Усик и другие.



MARUV любит гастроли по России, и не любит платить налоги в Украине

Бамбизов напомнил, звезды должны быть и собственно являются такими же декларантами доходов, как и их зрители. И это странно "отмахиваться" от декларирования состояния плотными графиками гастролей, тренировок или вносить в документы сведения о нескольких сотнях или даже нескольких гривнах доходов, имея, например, 250 концертов в год.

Складывается первое впечатление: творческая деятельность значительного количества наших знаменитостей – это суровый путь бессребреника, что сопровождается почти аскетическим образом жизни и привычкой давать благотворительные концерты – никак иначе,

– иронизирует и.о. заместителя председателя ГФС.

Сейчас в службе проводят анализ деклараций, поданных артистами, и устанавливают реальные источники доходов, оценивают имущественное положение, расходы и образ жизни. Если полученная контролирующими органами информация о состоянии будет отличаться от того, что декларируют звезды, последних могут привлечь к ответственности.

Бамбизов убежден, что это не артисты должны быть кумирами для граждан, а наоборот. По крайней мере, по уплате налогов.

"Нынешняя кампания декларирования поражает своими результатами. Общая сумма задекларированного украинцами дохода почти наполовину превысила показатель прошлого года, поднявшись с 57,5 ​​миллиарда гривен в 2018-м до 83,6 миллиарда гривен сейчас", – добавил он.