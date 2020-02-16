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      Машина во время побега от полиции сбила целую семью в Днепре: есть погибший, пострадал ребенок

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      Смертельное ДТП в Днепре: Audi на большой скорости сбил трех пешеходов – 1 мужчина погиб, женщина и ребенок пострадали

      В Днепре на перекрестке Слободского проспекта и Воронежской улицы автомобиль Audi въехал в трех пешеходов, которые собирались в это время перейти дорогу. В результате один человек погиб и еще два пострадали. Среди пострадавших есть ребенок. Известно, что водитель машины бежал от полиции. Инцидент произошел вечером 16 февраля.

      Что известно о смертельном ДТП в Днепре: предварительная информация

      Предварительно, водитель машины был пьян. До этого он неоднократно нарушал правила дорожного движения, из-за чего создал на дороге аварийную ситуацию, пишет "Информатор".

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      Конечно, это не осталось незамеченным со стороны правоохранителей, однако злоумышленник попытался от них убежать. В конце концов в районе перекрестка Слободского проспекта и улицы Воронежской его машина буквально снесла трех пешеходов.

      В результате один человек погиб на месте, Известно, что это мужчина, который шел с дочкой. Сама же девочка осталась жива, правда получила серьезные травмы. Также пострадала женщина, жена погибшего. Их обоих в тяжелом состоянии забрала "скорая". Известно, что ребенок получил перелом ноги.

      После этого авто вылетело на обочину, задело столб и перелетело через тротуар, едва не сбив еще двух человек.

      Водителя и пассажира Audi уже задержали. По неподтвержденной информации, у одного из них с собой было огнестрельное оружие. Сейчас на месте трагедии работает полиция. Также приедет следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

      Смотрите фото с места смертельного ДТП в Днепре. Внимание! Некоторые кадры – не для слабонервных (18+)

      Видео инцидента

      В сети уже появилось видео момента ДТП. На кадрах видно, что Audi ехала по Слобожанскому проспекту с явным превышением скорости.

      Далее можно увидеть, как мужчина с ребенком на плечах и женой переходили дорогу по пешеходному переходу, и в этот момент на них направляется машина. Все трое остановились на "зебре", пытаясь уклониться от автомобиля, однако Audi полным ходом их таранит.

      Заметим, удар был с такой силой, что пешеходы улетели на несколько метров в сторону.

      Водитель сбил семью в Днепре: смотрите видео момента смертельного ДТП

      Новые детали

      Журналисты со ссылкой на полицию сообщают, что перед тем, как на смерть сбить людей, злоумышленник остановился на светофоре, машина патрульных стояла рядом. Неожиданно в автомобиле открылась задняя дверь и ударили по кузову полицейскую машину. В то же время из салона кто-то начал кричать о помощи. В результате правоохранители начали преследование.

      Предварительно, автомобиль поехал в сторону города Подгородное, что располагается в пригороде Днепра. Но потом водитель решил развернуться возле супермаркета Metro.

      Я начал его преследовать на улице Путиловской, а на Байкальской потерял. Его начали подхватывать другие экипажи по цепочке. На перекрестке с улицей Воронежской он вылетел и сбил людей,
      – отметил один из патрульных.


      Место смертельного наезда на пешеходов в Днепре и где правоохранители преследовали злоумышленника

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      Похожое ДТП произошло вечером 15 февраля на Львовщине. Здесь водитель в состоянии наркотического опьянения выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. К счастью, обошлось без жертв. Правда, пострадавшие сейчас находятся в больнице. 

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      16 февраля
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Алкоголь Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Жертвы Аварии и ДТП Новости Днепра
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