Машина во время побега от полиции сбила целую семью в Днепре: есть погибший, пострадал ребенок

В Днепре на перекрестке Слободского проспекта и Воронежской улицы автомобиль Audi въехал в трех пешеходов, которые собирались в это время перейти дорогу. В результате один человек погиб и еще два пострадали. Среди пострадавших есть ребенок. Известно, что водитель машины бежал от полиции. Инцидент произошел вечером 16 февраля.

Что известно о смертельном ДТП в Днепре: предварительная информация

Предварительно, водитель машины был пьян. До этого он неоднократно нарушал правила дорожного движения, из-за чего создал на дороге аварийную ситуацию, пишет "Информатор".

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Конечно, это не осталось незамеченным со стороны правоохранителей, однако злоумышленник попытался от них убежать. В конце концов в районе перекрестка Слободского проспекта и улицы Воронежской его машина буквально снесла трех пешеходов.

В результате один человек погиб на месте, Известно, что это мужчина, который шел с дочкой. Сама же девочка осталась жива, правда получила серьезные травмы. Также пострадала женщина, жена погибшего. Их обоих в тяжелом состоянии забрала "скорая". Известно, что ребенок получил перелом ноги.

После этого авто вылетело на обочину, задело столб и перелетело через тротуар, едва не сбив еще двух человек.

Водителя и пассажира Audi уже задержали. По неподтвержденной информации, у одного из них с собой было огнестрельное оружие. Сейчас на месте трагедии работает полиция. Также приедет следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

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Видео инцидента

В сети уже появилось видео момента ДТП. На кадрах видно, что Audi ехала по Слобожанскому проспекту с явным превышением скорости.

Далее можно увидеть, как мужчина с ребенком на плечах и женой переходили дорогу по пешеходному переходу, и в этот момент на них направляется машина. Все трое остановились на "зебре", пытаясь уклониться от автомобиля, однако Audi полным ходом их таранит.

Заметим, удар был с такой силой, что пешеходы улетели на несколько метров в сторону.

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Новые детали

Журналисты со ссылкой на полицию сообщают, что перед тем, как на смерть сбить людей, злоумышленник остановился на светофоре, машина патрульных стояла рядом. Неожиданно в автомобиле открылась задняя дверь и ударили по кузову полицейскую машину. В то же время из салона кто-то начал кричать о помощи. В результате правоохранители начали преследование.

Предварительно, автомобиль поехал в сторону города Подгородное, что располагается в пригороде Днепра. Но потом водитель решил развернуться возле супермаркета Metro.

Я начал его преследовать на улице Путиловской, а на Байкальской потерял. Его начали подхватывать другие экипажи по цепочке. На перекрестке с улицей Воронежской он вылетел и сбил людей,

– отметил один из патрульных.



Место смертельного наезда на пешеходов в Днепре и где правоохранители преследовали злоумышленника

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