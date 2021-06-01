Инцидент произошел вечером 31 мая на станции "Алексеевка". Машинист едва успел затормозить.

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Мужчину задержали

Правоохранители задержали мужчину. В телеграм-каналах пишут, что его "повязали в наручники и увели". В сети опубликовали видео инцидента, на котором видно, как мужчина общается с охраной метро. Теперь с ним работают полицейские.

К слову, отметили, что на график движения поездов происшествие не повлияло.

Обратите внимание! В Киеве в метро ночью 27 мая Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения. Отрабатывали ситуацию, что террористы взорвали взрывчатку на одной из станций и захватили заложников.

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