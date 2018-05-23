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Маск объяснил, почему летающие машины являются страшной опасностью для людей

226 Читати новину українською
Илон Маск
Илон Маск / Фото из открытых источников

СЕО Tesla Илон Маск считает летающие автомобили плохой идеей, так как они несут серьезную угрозу для пешеходов. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном его стартапу The Boring Company.

Об этом сообщает CNET.

По словам Маска, такие машины могут сработать как гильотина для пешехода.

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"Там будут миллионы таких машин, которые летают повсюду, и, неизбежно, кто-то не обслужит свою машину должным образом, и упадет, например, покрышка, и обезглавит кого-нибудь", – пояснил Маск.

Таким образом глава Tesla агитировал за свою новую идею Loop – новый вид городского транспорта в Лос-Анджелесе.

По замыслу разработчиков, в Loop будут ездить электрические капсулы (в каждой смогут поместиться 16 пассажиров). Максимальная скорость капсул составит 241 км/час. Loop должен дополнять имеющиеся транспортные системы и линии общественного транспорта.

Как известно, над разработкой летающих автомобилей работают несколько десятков компаний со всего мира. Например, над такими проектами работают аэрокосмические компании Airbus и Boeing.

Что такое The Boring Company? Это инфраструктурная и туннельная компания, которую основал Илон Маск. Впервые он заговорил о компании, когда жаловался на пробки в Лос-Анджелесе. Сейчас компания копает "тестовую траншею" шириной 30 футов, длиной 50 и 15 футов глубиной на территории, где размещены офисы SpaceX в Лос-Анжелесе.

Теги: Техно Илон Маск Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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