Маск предостерегает человечество от развития ИИ: в чем заключается опасность
Американский миллиардер, основатель SpaceX, Илон Маск заявил, что уровень развития компьютеров несет большую угрозу, чем ядерные игры Северной Кореи.
Об этом пишет издание tokar.ua.
Так, Маск сравнил искусственный интеллект с "вызыванием дьявола", которое рано или поздно станет успешным. по мнению миллиардера, ИИ может спровоцировать третью мировую войну, когда суперинтеллектуальные машины смогут получить доступ к основным сферам жизни в мире. Кроме того, суперкомпьютеры могут стать "бессмертным диктатором".
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В документальном фильме Криса Пэйна "Do you trust this computer?" ("Доверяешь ли ты этому компьютеру?") Маск предупреждает об опасности того, что разумные машины играют все большую роль в нашей жизни.
Ведь компьютеры накапливают все больше персональных данных, развивают науку и медицину, и уже стоят на пороге создания новой формы суперинтеллекта, почти без вмешательства в процесс людей.
"Мы идем к цифровому суперинтеллекта, который на порядок превзойдет любого человека", – пояснил Маск.
Фильм "Доверяешь ли ты этому компьютеру?"