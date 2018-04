Маск предостерегает человечество от развития ИИ: в чем заключается опасность

Американский миллиардер, основатель SpaceX, Илон Маск заявил, что уровень развития компьютеров несет большую угрозу, чем ядерные игры Северной Кореи.

Так, Маск сравнил искусственный интеллект с "вызыванием дьявола", которое рано или поздно станет успешным. по мнению миллиардера, ИИ может спровоцировать третью мировую войну, когда суперинтеллектуальные машины смогут получить доступ к основным сферам жизни в мире. Кроме того, суперкомпьютеры могут стать "бессмертным диктатором".

В документальном фильме Криса Пэйна "Do you trust this computer?" ("Доверяешь ли ты этому компьютеру?") Маск предупреждает об опасности того, что разумные машины играют все большую роль в нашей жизни.

Ведь компьютеры накапливают все больше персональных данных, развивают науку и медицину, и уже стоят на пороге создания новой формы суперинтеллекта, почти без вмешательства в процесс людей.

"Мы идем к цифровому суперинтеллекта, который на порядок превзойдет любого человека", – пояснил Маск.

Фильм "Доверяешь ли ты этому компьютеру?"