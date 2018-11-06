Масштабный пожар на заводе под Одессой: фото и видео

Вблизи города Южный Одесской области вспыхнул пожар на маслоперерабатывающем предприятии "Дельта Вилмар". Огонь распространяется очень быстро – работников завода и близлежащих предприятий эвакуировали.

Об этом сообщает "Думская".

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Издание отмечает, что пожар возник из-за возгорания масла в компрессорной станции. Огонь быстро распространяется – в 20:00 площадь пожара составляла 40 квадратных метров, а через час – уже 1500. Работников завода и окрестных предприятий эвакуировали.

С территории завода вывозят контейнеры с маслом, туда никого не пропускают.

Под Одессой вспыхнул завод/ Источник: dumskaya.net​



На месте происшествия работают 22 единицы спецтехники/Источник: dumskaya.net



Работников завода эвакуировали/Источник: dumskaya.net



На территорию завода никого не пропускают/ Источник: dumskaya.net

На место происшествия прибыли более десяти пожарных машин, в том числе из Одессы, а также скорая помощь и полиция. По информации издания, сейчас в тушении пожара принимают участие 22 машины и 75 человек. Также к месту происшествия отправили два пожарных поезда.

В ГСЧС отмечают, что информация о пострадавших или погибших не появлялась. Спасатели говорят, что угрозы распространения огня нет, утечки вредных веществ не зафиксировано.