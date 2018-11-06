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      Масштабный пожар на заводе под Одессой: фото и видео

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      Под Одессой вспыхнул пожар на маслоперерабатывающем заводе
      Под Одессой вспыхнул пожар на маслоперерабатывающем заводе / Фото: Думская

      Вблизи города Южный Одесской области вспыхнул пожар на маслоперерабатывающем предприятии "Дельта Вилмар". Огонь распространяется очень быстро – работников завода и близлежащих предприятий эвакуировали.

      Об этом сообщает "Думская".

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      Издание отмечает, что пожар возник из-за возгорания масла в компрессорной станции. Огонь быстро распространяется – в 20:00 площадь пожара составляла 40 квадратных метров, а через час – уже 1500. Работников завода и окрестных предприятий эвакуировали.

      С территории завода вывозят контейнеры с маслом, туда никого не пропускают.

      Одеса Горить завод

      Под Одессой вспыхнул завод/ Источник: dumskaya.net​

      Одеса Пожежа завод
      На месте происшествия работают 22 единицы спецтехники/Источник: dumskaya.net

      Одеса завод Пожежа
      Работников завода эвакуировали/Источник: dumskaya.net

      Одеса Пожежа Завод
      На территорию завода никого не пропускают/ Источник: dumskaya.net

      На место происшествия прибыли более десяти пожарных машин, в том числе из Одессы, а также скорая помощь и полиция. По информации издания, сейчас в тушении пожара принимают участие 22 машины и 75 человек. Также к месту происшествия отправили два пожарных поезда.

      В ГСЧС отмечают, что информация о пострадавших или погибших не появлялась. Спасатели говорят, что угрозы распространения огня нет, утечки вредных веществ не зафиксировано.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Пожар Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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