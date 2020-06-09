Массовая стрельба в Броварах: полиция провела обыски у организаторов и сообщила о подозрении
Полицейские провели обыски у организаторов преступной группировки, члены которой "крышевали" нелегальных перевозчиков. Именно конфликт между легальными и нелегальными перевозчиками перерос в стрельбу в Броварах.
Обыски у организаторов перестрелки в Броварах: детали
Обыски прошли утром 9 июня. Их проводили оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области и следователи следственного управления киевской областной полиции. Также к мероприятиям привлекли прокуратуру и полк особого назначения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Обратите внимание Аваков о стрельбе в Броварах: Установлены 67 причастных
Обыски проводили по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях.
По результатам следственных действий правоохранители изъяли:
- различное оружие,
- патроны различного калибра,
- ножи,
- "черновые" записи.
Также одному из организаторов перестрелки заочно сообщили о подозрении. Говорится о статье Уголовного кодекса "Хулиганство". Если вину мужчины докажут, ему грозит лишение свободы от трех до семи лет.
Следственные действия продолжаются.
К теме Ружья, пистолеты и ножи: у участников перестрелки в Броварах провели обыски – фото
Одному из организаторов перестрелки в Броварах сообщено о подозрении: смотрите видео
Недавно, правоохранители установили, что работники четырех частных охранных фирм участвовали в перестрелке в Броварах. Министерство внутренних дел уже аннулировало их лицензии.
Стрельба в Броварах: главное
- Перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая между людьми, которые занимаются пассажирскими перевозками и нелегальными перевозчиками.
- В стрельбе приняли участие около 100 человек.
- В результате инцидента по меньшей мере 3 человека получили ранения.
- Полиции уже удалось задержать несколько десятков злоумышленников, у них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие.
- Полиция открыла уголовное производство, расследование продолжается.
- Части суд уже избрал меры пресечения. Самая строгая из них – арест на два месяца без права залога.