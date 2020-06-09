Полицейские провели обыски у организаторов преступной группировки, члены которой "крышевали" нелегальных перевозчиков. Именно конфликт между легальными и нелегальными перевозчиками перерос в стрельбу в Броварах.

Обыски у организаторов перестрелки в Броварах: детали

Обыски прошли утром 9 июня. Их проводили оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области и следователи следственного управления киевской областной полиции. Также к мероприятиям привлекли прокуратуру и полк особого назначения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Обыски проводили по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях.

По результатам следственных действий правоохранители изъяли:

различное оружие,

патроны различного калибра,

ножи,

"черновые" записи.

Также одному из организаторов перестрелки заочно сообщили о подозрении. Говорится о статье Уголовного кодекса "Хулиганство". Если вину мужчины докажут, ему грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Следственные действия продолжаются.

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Одному из организаторов перестрелки в Броварах сообщено о подозрении: смотрите видео

Недавно, правоохранители установили, что работники четырех частных охранных фирм участвовали в перестрелке в Броварах. Министерство внутренних дел уже аннулировало их лицензии.

Стрельба в Броварах: главное