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      Меркель сказала Путину, что "Северный поток-2" не означает "Конец транзита через Украину"

      12 Читати новину українською
      Меркель и Порошенко говорили о Путине и " Северном потоке-2"
      Меркель и Порошенко говорили о Путине и " Северном потоке-2" / twitter.com/poroshenko

      Ангела Меркель во время встречи с Петром Порошенко заверила его, что стратегическое партнерство между Украиной и Германией должно выдержать разногласия по поводу отношения к "Северному потоку-2".

      Рассказала об этом канцлер Германии Меркель во время совместной с президентом Украины петром Порошенко встречи с журналистами в Берлине.

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      "Наша общая цель – Украина должна остаться транзитером. Я уже говорила российскому президенту, что для меня "Северный поток-2" не означает того, что Украина больше не будет транзитной страной", – сказала Меркель.

      Порошенко, Меркель
      Петр Порошенко и Ангела Меркель встретились 12 апреля в Берлине

      И добавила, что "стратегическое партнерство Германии и Украины – 24 канал) способно выдержать определенные разногласия". Такими словами Меркель отреагировала на высказанную позицию Порошенко о необходимости остановки проекта.

      2015
      "Нормандская четверка" образца 2015 года: Меркель, Путин, Порошенко, Олланд

      Украинский президент высказался так: "Позиция Германии – защитить Украину и гарантировать безопасность. Механизмы защиты пока что мы видим по-разному. Германия – в форме гарантирования определенного объема прокачки (газа через Украину – 24 канал). Украина – в остановке строительства "Северного потока-2".

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?
      Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины.


      Потік

      "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 978 километров.

      Появление "Северного потока-2" может увеличить зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" может потерять не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Путин Ангела Меркель Петр Порошенко Северный поток-2
      Источник: 24 канал
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