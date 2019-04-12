Меркель сказала Путину, что "Северный поток-2" не означает "Конец транзита через Украину"

Ангела Меркель во время встречи с Петром Порошенко заверила его, что стратегическое партнерство между Украиной и Германией должно выдержать разногласия по поводу отношения к "Северному потоку-2".

Рассказала об этом канцлер Германии Меркель во время совместной с президентом Украины петром Порошенко встречи с журналистами в Берлине.

Читайте также: Порошенко анонсировал встречу нормандской четверки после выборов

"Наша общая цель – Украина должна остаться транзитером. Я уже говорила российскому президенту, что для меня "Северный поток-2" не означает того, что Украина больше не будет транзитной страной", – сказала Меркель.



Петр Порошенко и Ангела Меркель встретились 12 апреля в Берлине

И добавила, что "стратегическое партнерство Германии и Украины – 24 канал) способно выдержать определенные разногласия". Такими словами Меркель отреагировала на высказанную позицию Порошенко о необходимости остановки проекта.



"Нормандская четверка" образца 2015 года: Меркель, Путин, Порошенко, Олланд

Украинский президент высказался так: "Позиция Германии – защитить Украину и гарантировать безопасность. Механизмы защиты пока что мы видим по-разному. Германия – в форме гарантирования определенного объема прокачки (газа через Украину – 24 канал). Украина – в остановке строительства "Северного потока-2".

Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?

Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины.





"Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 978 километров.

Появление "Северного потока-2" может увеличить зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" может потерять не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.