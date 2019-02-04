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      Методы Мадуро: как диктатор привел Венесуэлу к бедности и кризису

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      Как Мадуро вел страну к обрыву
      Как Мадуро вел страну к обрыву / zdigital

      Через три десятилетия после падения Берлинской стены на наших глазах рушится еще один социалистический режим — в Венесуэле.

      Тем, кто жил в СССР, история Венесуэлы знакома до слез. Известно, что если построить в Сахаре социализм, то в ней начнутся перебои с песком. Но все-таки, надо сказать, что в деле создания перебоев с песком бывший шофер Уго Чавеса Николас Мадуро достиг выдающихся успехов.

      Прыжок вверх и резкое падение вниз

      Начиналось все с малого – с национализации нефтедобычи. Именно благодаря нефти Венесуэла в 1950 годах была на третьем месте по уровню доходов на душу населения в Латинской Америке. Национализация это дело быстро поправила, и доходы начали ползти вниз. Тогда для трудящихся зафиксировали цены на продукты. Продукты исчезли. Виноваты, как сами понимаете, были пиндосы и спекулянты. В магазины для борьбы со спекулянтами ввели армию. Продукты почему-то не появились. Люди стали выходить на улицы. Награды за подавление бунтов стали выдавать войскам туалетной бумагой.

      Венесуэла
      Диктаруа М. Переса Хименеса свергнута. Каракас. Январь 1958 / Фото knowledge.su

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      В 2016 году, когда надо было праздновать Новый год, вопрос с игрушками для народа решили просто: взяли и реквизировали 4 млн игрушек у частников. И что вы думаете? К 2018 году игрушек вообще не завезли.

      В стране ввели официальный курс доллара, отличавшийся от рыночного на порядок. Заведовать процессом поставили еще одного приближенного Чавеса – Алехандро Андраде. Из вышибалы-телохранителя он превратился в главу казначейства. На этом посту он заработал 1 миллиард долларов, давая дружкам возможность менять боливар по льготной цене.

      Славно потрудившись на благо народа, Андраде переехал во Флориду и там в ноябре прошлого года получил за этот миллиард десять лет. В своем последнем слове отважный коммунист пообещал сдать всех своих напарников по борьбе за счастье венесуэльского народа против пиндосов.

      Параллельно падала нефтяная промышленность. Венесуэльская государственная нефтяная компания – PDVSA – поставила абсолютный гиннесовский рекорд. Она управляется хуже, чем "Роснефть". Вы скажете, что это невозможно, но Мадуро старался.

      Нефтяная компания PDVSA
      Нефтяная компания PDVSA / Фото Noticias al Día ya la Hora

      Добыча нефти в Венесуэле упала с 3,8 млн баррелей в сутки сначала до трех, потом до двух. Страна оказалась неспособна выполнять свои обязательства по поставке нефти перед двумя главными спонсорами – Россией и Китаем. В сложившейся ситуации венесуэльцы, разумеется, предпочли кинуть Россию.

      Бедность в богатой нефтяной стране

      Чтобы поднять производство, Мадуро в апреле 2018 года арестовал всю верхушку PDVSA и поставил во главе компании военного – генерал-майора Мануэля Кеведо. Генерал-майор поклялся тут же "углубить социализм". Углубление социализма выглядело в его понимании очень просто – как полный отказ от повышения зарплат "саботажникам" и "ворам". Так новый начальник называл рабочих и инженеров компании. Инфляция в стране к этому моменту составляла 1,4 млн процента в год, и зарплаты саботажников стремились к нулю. Саботажники начали массово увольняться. Вместо них к датчикам и вентилям стали ставить солдат.
      Читать датчики солдаты не умели.

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      Производство рухнуло снова, причем в буквальном, физическом смысле: ломались вышки, текли трубы. Экономическая катастрофа сопровождалась экологической: в июле в речку Гуарапиче вылилось 100 тысяч баррелей нефти, аккурат возле завода, который поставляет окрестным жителям питьевую воду. В окрестных городах школы были вынуждены закрывать классы. Виноваты были, конечно, враги.

      Добыча упала снова – до 1,4 млн баррелей. Все они уходили на экспорт – на оплату долгов перед Китаем и Россией. Нефтеперерабатывающие заводы остановились. В страну начали завозить бензин. К середине 2018 года завозили ежедневно по 300 тысяч баррелей в день. Для этого нужны были бензовозы. Водители бензовозов принялись увольняться вслед за рабочими PDVSA и по тем же причинам. В очередях за бензином стояли по пять дней, с кашей и бутербродами.

      В стране рушилось все, что можно. Вода, электричество, городская инфраструктура – все это просто перестало существовать. Пироги и ослы снова стали транспортным средством. В госпиталях лопались трупы. Лопающиеся трупы были естественным следствием победы боливарианской революцим: морг есть, а электричества нет. Жара – плюс 30. Родственники отказываются хоронить трупы – у них нет денег. Государство тоже отказывается хоронить, потому что у него тоже денег нет. Перчаток, противогазов и хлорки у работников морга не было тоже.

      Национализация здравоохранения обернулась его полной гибелью. Детская смертность в стране стала стремиться к доколумбовым временам. Появились реликтовые болезни – вроде кори. В 2009 году в стране было зафиксировано 36 тысяч случаев малярии, в 2017-м – уже 406 тысяч. Соседние страны забили тревогу: венесуэльские беженцы разносили с собой все – от желтой лихорадки до туберкулеза.

      Легитимность режима начала трещать

      В стране вспыхнули волнения. Подавлялись они одинаково: арестами лидеров, пытками и убийствами, совершаемыми титушками. Эти титушки в Венесуэле называются colectivos. Это обитатели бедных районов, готовые убивать за пачку туалетной бумаги.

      Оппозиционера по имени Фернандо Альбан выбросили с десятого этажа здания секретной полиции и сказали, что это самоубийство. В страну завезли около 100 тысяч кубинских "парамилитариз". Для концлагерей и пыточных не хватало места, но тут подвезло – в городах пустовали торговые площади. Опустевший гигантский торговый мол El Helikoid, символ успеха и процветания Каракаса в 1960-х, превратили в пыточный центр.

      Фернандо Альбан
      Фернандо Альбан / Фото Informburo.kz

      В 2018 году в Венесуэле было 4228 протестов. 269 из них были жестоко подавлены. Абсолютное большинство – не политические. Особо выделялись аресты врачей, которые жаловались, что им нечем лечить больных. Более 130 торговцев были арестованы за "экономический саботаж", было арестовано около 200 военных.

      Несмотря на colectivos, кубинцев и угрозы на выборах, недовольство нарастало. В 2015-м на выборах в Национальную ассамблею победила оппозиция. Мадуро тут же признал ассамблею незаконной, а вместо нее создал свою, Конституциональную, в которой у него заседают жена и сын.

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      Он произнес большую и прочувствованную речь о преимуществах Конституциональной ассамблеи перед Национальной.

      Пойдете ли вы за мной? Поддержите ли вы меня в Конституциональной ассамблее или поддержите оппозицию? Хотите ли вы насилия? Хотите ли вы смерти?
      – взывал Мадуро. Горячая эта речь была адресована скоту на ферме. Видимо, бывший водитель автобуса не читал "Зверофермы" Оруэлла.

      Конец диктатуры Мадуро?

      Верховный суд эмигрировал из страны в полном составе. Выборы Мадуро в 2018 году (67% c титушками, пытками и "коммунерос") не были признаны ни одним нормальным государством. В ответ Мадуро сообщил народу, что он лично побывал в будущем и видел там процветающую Венесуэлу под своим руководством.

      Николас Мадуро
      Николас Мадуро во время митинга в Каракасе. 23 января 2019 / Фото El Confidencial

      По мере того, как страна превращалась в концлагерь, президент все чаще рассказывал о своих визитах в будущее и беседах с белыми птицами. Он все чаще раскрывал покушения на себя любимого и все чаще посылал венесуэльских чепиг любоваться солсберецкими шпилями. В декабре в Колумбии арестовали троих венесуэльцев, которые собирались грохнуть ее консервативного президента.

      Как Мадуро активно заимствовал опыт России

      В 2015 году он устроил собственный "Крымнаш" и объявил район Эссекибо, т.е. две трети территории соседней Гайяны, исконной венесуэльской землей. Произошло это после того, как Эксон Мобил нашел в Эссекибо нефть.

      Начиная с 2016 года режим начал брать иностранных заложников: 59 колумбийских граждан были арестованы и брошены в кутузку со словами: "Вы террористы". В стране, в которой 80 процентов населения голодает, режим Мадуро стал поддерживать любых террористов – от FARC в соседней Колумбии до Хезболлы в Ливане.

      К концу 2018 года страна окончательно вошла в пике. Экономика сократилась на дополнительные 18%. Из 30-миллионой страны сбежали 3 млн человек – больше, чем в разгар мигрантского кризиса бежали в Европу. Из оставшихся треть населения высказалась в пользу иностранной военной интервенции.

      В стране едят собак и животных из зоопарков. Начались случаи каннибализма. Ситуация в некоторых районах приблизилась к уровню голодомора. Полное отсутствие еды не мешало тому, что, когда мясо появлялось на прилавках, оно было тухлым – госсектор, как и сказано.

      В ответ на голод Мадуро объявил о национализации скота, имеющегося у частников, а в августе создал министерство внутренней торговли: ему поручили обирать весь оставшийся в стране частный бизнес.

      В поисках международной поддержки Мадуро начал распродавать нефтяные активы. Скупкой краденного, естественно, занимались только страны-изгои, да еще Китай, который может себе это позволить. В результате "Роснефть" вложила 17 млрд долларов, а "Газпром" – еще 7 млрд в страну, где трупы взрываются в моргах. Перспективы этих инвестиций очень простые. Если Мадуро свергнут, то денежки пропали. Если Мадуро останется у власти – с помощью пыток, концлагерей и colectivos, – то он кинет Россию сам.

      Юлия Латынина, "Новая Газета"

      "...треть населения высказалась в пользу иностранной военной интервенции. В стране едят собак и животных из зоопарков..." – как там у классика-то? Я приеду к вам на "Абрамсе", когда вы начнете жарить собачатину в бочках?

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      Автор: Аркадий Бабченко
      Теги: Публикации нефть Газпром Роснефть Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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