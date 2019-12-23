Между раем и адом: как демократы поставили Трампа в неудобную позицию

Несмотря на приближние новогодних праздников, главным и самым безумным сюжетом мировых новостей остается ситуация вокруг импичмента Дональду Трампу. Демократы объявили президенту импичмент в Нижней палате Конгресса, где у них большинство, но решили не передавать обвинения в Верхнюю палату, где большинство у республиканцев.

Противники Трампа говорят, что если Сенат согласится вызвать главных свидетелей по этому делу, они отдадут туда документы по импичменту. Ну а если нет, то нет.

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Импичмент президенту США

Для главного в истории страны судебного процесса нужно как можно больше доказательств и свидетелей. Но республиканцам это не подходит. Они прекрасно понимают, что люди, которых хотят услышать демократы, просто утопят Дональда Трампа. Всем станет ясно, что он нарушал закон.

Самое для них обидное – это то, что больше 70% американцев очень хотят услышать этих свидетелей. Людям нужно шоу. Они хотят драматических откровений в Сенате.

Сейчас республиканцы говорят, что у демократов не получится на них надавить. Спикер Сената Митч Макконнелл заявил, что им не очень-то и хотелось судить президента.



Митч Макконнелл

Но это ложь. Причем мы знаем об этом из уст самого президента. В одном из своих недавних твиттов он обвинил демократов в том, что они ведут себя нечестно и выкручивают руки Сенату. "Я требую немедленного суда", - написал он.

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019

Понятно, что Трампу очень не нравится подвешенная ситуация, в которой он и не осужден, но и не оправдан. Ему нужна символическая победа над демократами – полное и безоговорочное оправдание на бланке Сената с печатью и подписью.

Демокараты действительно поставили его в очень неудобную позицию – в лимбе между раем и адом. Поэтому президент бесится. О его настроении мы знаем от сенатора Линдси Грэма, который у Трампа работает шакалом Табаки.



Линдси Грэм

Этот самый Грэм пару дней назад посетил Трампа и рассказал, что тот по поводу всего происходящего – "злой как черт". Эта злоба уже начинает давать о себе знать. Причем именно в контексте чертей.

Очередная скандальная история от Трампа

Выступая на предвыборном митинге в штате Мичиган, президент США удивил даже собственных сторонников. Он рассказал такую историю: самый старый и опытный конгрессмен Америки от штата Мичиган Джон Дингелл умер в феврале 2019 года.



Джон Дингелл

Его жена позвонила Трампу и попросила президента устроить мужу пышные государственные похороны. Президент сказал, что мог этого не делать, но все равно согласился. Далее жена Дингелла отправилась в Конгресс работать вместо умершего мужа. И там она проголосовала за начало импичмента.



Дэбби Дингелл

То, что было дальше, Трамп описал так: "Я ей говорю - не переживай, твой муж смотрит сейчас на нас сверху и радуется. Или может быть, он смотрит снизу? Я не знаю!".

В общем, прямо перед Рождеством он намекнул безутешной вдове на то, что этот самый Дингелл, ее любимый муж, легенда и гордость Мичигана, сейчас горит в аду.

Даже для сторонников Трампа это было чересчур. Он сам, конечно, плевать хотел на религию, но большинство его сторонников – очень верующие. Для них тема рая и ада – это не повод для шуток. Особенно со вдовой, и еще перед Рождеством.

► Реакция евангелистов на речь Трампа

Дело дошло даже до того, что против Трампа выступил главный журнал американских евангелистов "Христианство Сегодня".

В редакционной статье последнего номера это издание написало, что Трампа надо срочно отправить в отставку, поскольку "он не только постоянно нарушает Констиутцию, но и является совершенно аморальным типом.

Это довольно важная история. Христиане-евангелисты – один из столпов поддержки Дональда Трампа. Это как чернокожие для Барака Обамы или женщины для Хиллари Клинтон.

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Если они отвернутся от Трампа, то он точно не сможет победить на выборах 2020 года. Президент Америки, конечно, уже обозвал журнал "левацким", но сути дела это не меняет. Евангелисты и правда начали уставать от его многочисленных выходок. Особенно если он шутит про ад, да еще и под Рождество.

Меч Шамана

Совсем коротко о том, как идут дела у нашего старого знакомого – якутского шамана Александра Габышева, который считает Владимира Путина демоном, и собирается отправить его в ад.

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В начале декабря он попытался выйти в новое путешествие в Москву, но через два дня его поймали сотрудники ФСБ и полиции, которых по тревоге подняла местная власть.

Я тогда все не мог понять, за что можно арестовать шамана, который спокойно идет себе по шоссе и никого не трогает?



Александр Габышев

Выяснилось, что основанием для ареста стало "неповиновение законным требованиям сотрудника МВД". Какие такие требования были озвучены, мы и сейчас не знаем. Но согласно протоколу, Габышев "достал самодельный меч и порвал им форменную куртку сотруднику полиции".

Это, конечно, звучит забавно, но в этом шамане всегда полно символизма. Когда он первый раз еще только шел на Москву, на Путина одна за другой посыпались беды и проблемы.

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Сейчас же у шамана появился самодельный меч, которым он даже сумел зацепить полицейского. И сразу после этого в Москве появился некий деятель, который с самодельным автоматом, переделанной "сайгой", напал на здание ФСБ и убил там, как минимум, двух чекистов.

Стрельба в центре Москвы: видео

Время от времени я посматриваю, как там дела у этого шамана. Сейчас он, например, собрался судиться против России в ЕСПЧ. Не сомневаюсь, что Габышев там выиграет. Соответственно, после этого, вероятнее всего, Путин проиграет что-то очень больше и очень важное.

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Хотя это, конечно, мистика, я все равно пожелаю шаману удачи в его сражениях против российской репрессивной машины.