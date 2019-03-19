МХП обеспечил наибольший приток валюты в страну от экспорта продукции птицеводства

Агроиндустриальный холдинг МХП, специализирующийся на выращивании зерновых, производстве, переработке и экспорте мясной продукции, с огромным отрывом от показателей других предприятий отрасли возглавил рейтинг Топ-экспортеров курятины из Украины.

Об этом сообщает Аgropolit со ссылкой на аналитические данные "Союза птицеводов Украины".

Таким образом, МХП – несомненный лидер в сфере экспорта курятины, который обеспечил основной приток валюты в страну, осуществив 88,2% внешних поставок мяса птицы на международные рынки.

В 2018 году Украина поставила на внешние рынки 326,793 тыс. тонн мяса бройлеров, тогда как в прошлом году – 269,484 тыс. тонн. То есть за год птицеводы увеличили экспорт на 21%. Продукция птицеводства входит в тройку наиболее динамично растущих товаров с высокой добавленной стоимостью в экспортной агрокорзине и обеспечивает значительную долю валютных доходов страны,

– отмечают авторы исследования.

Как следует из финансового отчета МХП, в 2018 году холдинг экспортировал на рынки более 80 стран 286,8 тыс. тонн курятины, что на 30% больше, чем в 2017 году. А объемы производства мяса курицы на мощностях МХП в прошлом году достигли 618 тыс. тонн, что на 11% больше, чем производственные показатели 2017 года.

Как сообщалось ранее, в 2018 году объемы украинского аграрного экспорта увеличились на $880 млн по сравнению с показателями 2017 года и установили новый исторический рекорд – $18,8 млрд. В этих объемах ежегодно стремительно увеличивается доля экспорта продукции птицеводческой отрасли, лидеры которой в последние годы демонстрируют впечатляющие темпы роста, исчисляемые десятками процентов ежегодно, благодаря расширению производственных мощностей, внедрению современных высокоэффективных бизнес-моделей и удовлетворению растущего спроса на продукцию украинского птицеводства на внешних рынках.