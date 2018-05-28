Microsoft анонсировала игру для Surface Phone

В магазине приложений Microsoft Store появилась новая игра Miami Street, которую разработала студия Electric Square при поддержке Microsoft Studios. Однако интересно не само появление игры, как то, что она предназначена для Windows 10 и Андромеда OS.

Об этом сообщает mspoweruser.com.

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Ранее сообщалось, что проект получит название Forza Картинг, но в итоге его переименовали. Сама игра по сути не является ничем впечатляющим. Куда интереснее тот факт, что она создана для устройств с сенсорным экраном на базе Windows 10 и Андромеда OS – специальной оболочки для гибридного смартфона, известного как Surface Phone.

У нас есть интересные новости. Мы с гордостью объявляем Miami Street – проект, который Electric Square разработала с нашими партнерами в Microsoft Studios. Игра создана для запуска на любом устройстве с Windows 10. Miami Street – это новый вид гонок, предназначенный для широкой аудитории, которая любит простой в освоении опыт. По мере продолжения развития Miami Street в ближайшие месяцы мы начнем выпуск игры в различных регионах для тестирования и обратной связи с игроками,

– говорится в анонсе игры.



Скриншот из игры Miami Street

Анализ метаданных показал, что она ориентирована на устройства с Windows 10 и Андромеда OS. Последняя представляет собой специальную оболочку, разработанную для сложных смартфонов на базе полноценной версии Windows 10. Первым таким гаджетом должен стать долгожданный Surface Phone, слухи о котором ходят последние несколько лет.

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Вероятно, Microsoft сделала выводы из провала мобильной версии Windows, поэтому к возвращению на рынок смартфонов она готовит "почву" из оптимизированных приложений и игр.

Трейлер игры Miami Street от Microsoft – смотрите видео