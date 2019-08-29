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      Михаил Федоров: от студенческого мэра до вице-премьер-министра цифровой трансформации

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      Михаил Федоров
      Михаил Федоров / Фото Fecebook политика

      Верховная Рада согласовала на должность Вице-премьер-министра – Министра цифровой трансформации – Михаила Федорова. Министерство, которое возглавит Федоров будет впервые создано в Украине. Об интересном из биографии молодого политика – в материале 24 канала.

      С мая текущего года Михаил Федоров работал внештатным советником Владимира Зеленского по digital-направлению. Отвечает за такое направление как цифровая экономика.

      Что известно о Михаиле Федорове?

      Учился Михаил Федоров в Запорожском университете на факультете социологии и управления. Впоследствии, окончил Высшую политическую школу и образовательную школу представителей НАТО в Украине. Получил стипендию от ОБСЕ в рамках процессов мониторинга за экологией Запорожья.

      Карьерный рост

      Еще будучи студентом он начал свою политическую карьеру. Учась в университете был избран "студенческим мэром" Запорожья. На этом посту в течение 2012-2013 годов реализовывал ряд социальных проектов для развития молодежи города. А уже в мае 2013 года организовал собственное digital-агентство SMMSTUDIO. Его компания помогает клиентам успешно рекламироваться в социальных сетях для увеличения продаж своих продуктов и услуг. В частности, речь идет о продвижении продукции в Facebook, Instagram.

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      Также во время обучения начал крупнейшее в городе молодежное общественное движение "Актив-Z". Вместе с фондом USAD реализовал проект "Усиление ІТ – потенциала Запорожья".

      Михайло Федорів, віце-прем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації
      Федоров хорошо разбирается в новейших технологиях / Фото Facebook политика

      С сентября 2018 года работал в должности операционного директора проекта "Суперлюди".

      Кстати, Федоров с командой победил в 7 номинациях ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов Polaris Awards.

      Политическая деятельность

      Свою политическую деятельность Федоров начал еще в 2014 году, когда стал кандидатом в народные депутаты от партии 5.10 на выборах в Верховную Раду. В избирательном списке партии шел под номером 166.

      К команде Владимира Зеленского присоединился в декабре 2018 года. Тогда же возглавил digital-направление работы избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского. А уже с мая 2019-года стал внештатным советником Президента Украины по digital-направлению.

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      На внеочередных выборах в Верховную Раду ІХ созыва избран народным депутатом от партии "Слуга народа". В избирательном списке шел под номером 6.

      Заявления политика

      О политике. Еще после объявления результатов президентской кампании в штабе партии "Слуга народа" Михаил заявлял, что не собирается идти на какую-то "высокую" должность. Однако, судя по назначению, взгляды политика изменились.

      Михайло Федорів, віце-прем’єр-міністр міністр цифрової трансформації
      А еще недавно Федоров не планировал идти в большую политику / Фото Facebook политика

      Собственные медиа. Во время президентской кампании Федоров запомнился тем, что заявлял о наличии собственных медиа у команды Зе. В частности, речь шла о странице партии в Facebook, официальном Instagram, и телеграмм канале и Twitter, а также двух YouTube-каналах.

      О чиновниках. Федоров неоднократно подчеркивал необходимость максимально высвободить из сферы предоставления услуг чиновников. То есть максимально оцифровывать все внешние процессы.

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      Главе правительства. О нынешнем премьер-министре Алексее Гончаруке говорил – они с ним являются одной командой.

      О президенте. Также заявлял, что много общается с Владимиром Зеленским о диджитализации. По его словам Президент Украины диджитализации видит как уменьшение роли государства в жизни обычного человека. И даже если человек и сталкивается с необходимостью общаться с государством, то этот процесс должен происходить максимально комфортно.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Публикации Статьи Офіс Президента
      Источник: 24 канал
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