Михайловский собор станет главным для ПЦУ: 10 интересных фактов о нем

Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор. Вспоминаем малоизвестные факты о памятнике архитектуры и почему он является особенным для Украины.

Михайловский Златоверхий монастырь был основан в XII веке киевским князем Святополком Изяславичем (внук Ярослава Мудрого). Тогда он был одним из крупнейших монастырей в городе, а стены собора украшали фрески и мозаики. Однако за все века существования памятник пережил не одну трансформацию, разрушение и возрождение.

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ТОП 10 фактов об уникальной святыне:

1. Святополк построил собор в честь победы над половцами и посвятил его одному из покровителей Киева и киевлян архангелу Михаилу, который считался покровителем князей и защитником во время военных походов. А златоверхим монастырь назвали из-за одного купола главного храма, который первым в древнем Киеве покрыли позолотой.

2. В 1240 году собор был разграблен и частично уничтожен ордой хана Батыя. После этого здание длительное время было в состоянии упадка. Однако после отстроек в течение XVI в. монастырь стал одним из самых больших и богатых в Украине.



Михайловский Златоверхий монастырь, 1918 год

3. Монастырь был одним из центров антиуниатской борьбы (направленной против Берестейской унии 1596 года). В начале XVII века привилегию на монастырь получила греко-католическая церковь, а наместник униатского митрополита попытался распространить свою власть на святыню. Однако для него это закончилось плохо: казаки схватили его и утопили в проруби. После этого монастырь стал резиденцией восстановленной православной Киевской митрополии.

4. Изначально собор имел совершенно иной вид. Это был трехапсидный шестистолпный храм с одним верхом и тремя нефами. В начале XVIII века собор был украшен комплексом барочных сооружений (колокольней, келейными корпусами, трапезной церковью Иоанна Богослова). Важная реставрация здания состоялась в 1976-1981 годах, когда и были воссозданы формы, приближенные к первоначальным. Своды, утраченные во времена разрушения, из соображений противопожарной безопасности сделали железобетонными и стилизовали под первоначальные. Тогда же собору вернули кровлю, крытую гонтом.

5. ХХ век для Михайловского монастыря начался трагически. Большевики разграбили церковные ценности, а сам собор взорвали. Тогдашняя власть пошла на единственную уступку – перед сносом сняла со стен здания древние мозаики и фрески. На месте монастыря планировали создать правительственный центр. Частично замысел воплотили в жизнь – была построена копия главного здания ЦК КПУ (сегодня – Министерство иностранных дел Украины). Однако полностью правительственный квартал на месте святыни так и не построили.



В 1922 году собор взорвали

6. Среди тех, кто открыто высказывался за снос собора, был известный писатель и классик мирового кинематографа Александр Довженко. Он одним из первых заявлял, что Михайловский монастырь "отжил свой век" и "недопустимо даже думать, что эти стены кому-то нужны".

7. После разрушения собора, фрески и мозаики были перевезены в музеи Москвы и других городов СССР. Несколько композиций "передали" Софийскому собору и Киево-Печерской Лавре. После войны некоторые фрески вывезли в Германию, а оттуда – в Эрмитаж (Санкт-Петербург). В начале 2000-х все фрески из Эрмитажа вернули Михайловскому собору. Общая площадь сохранившихся мозаик – 45 м². Также сохранились две древние шиферные плиты с рельефным изображением всадников.

8. В начале 1990-х годов УПЦ КП инициировала сбор денег для реставрации собора. В декабре 1995 года тогдашний президент Украины Леонид Кучма издал указ, который определял восстановление монастыря общегосударственным приоритетом. Окончательно собор открыли на День Киева 1998 года. Освятил отстроенный монастырь патриарх Филарет. В соборе прошла служба УПЦ КП. Таким образом отстроенный Михайловский Златоверхий стал одним из самых новых храмов в Киеве (имеется в виду отстроенное сооружение).



Обновленный собор открыли в День Киева 1998 года

9. На колокольне собора установлены часы-куранты с электрическим механизмом управления, которые воспроизводят несложную мелодию. Однако колокольня также содержит карильон, поэтому на колоколах собора можно сыграть полноценное музыкальное произведение. Саму колокольню отстроили по фотографиям и обмерам, сделанным перед разрушением.

10. В ночь на 30 ноября 2013 года во время силового разгона Евромайдана часть активистов, которые бежали от пресловутых "беркутовцев", укрылись на территории монастыря. Ситуация повторилась 19 февраля. Также митингующие здесь разбивали временный штаб, работники монастыря и семинаристы также ходили на ночные дежурства, приносили медикаменты и делали чай для участников Революции.

В этот же период, в ночь на 11 декабря 2013 года, колокола Михайловского Златоверхого монастыря впервые за 8 веков били тревогу. До этого такое было в 1240 году, во время нашествия войска хана Батыя. Благодаря этому в центр столицы сошлось множество киевлян и силовики не смогли "зачистить" Евромайдан.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.