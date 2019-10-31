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      Милованов рассказал, где в Украине самые высокие зарплаты: не в городах-миллионниках

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      Мариуполь возглавил рейтинг городов с самой высокой средней зарплатой
      Мариуполь возглавил рейтинг городов с самой высокой средней зарплатой / ukrainer.net

      Согласно данным Государственной службы статистики, во втором квартале 2019 года самые высокие средние зарплаты были у украинцев из Мариуполя. Приазовский город обогнал даже украинскую столицу Киев.

      Так во втором квартале 2019-го средняя зарплата в Мариуполе составила 17 тысяч 114 гривен, рассказал в своем фейсбуке министр развития экономики Тимофей Милованов.

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      На втором месте после Мариуполя расположился Киев, Днепр – третий, а четвертую и пятую позиции разделили Одесса и Харьков. В целом список городов, где самая большая средняя зарплата выглядит так:

      • Мариуполь – 17 тысяч 114 гривен;
      • Киев – 15 тысяч 561 гривна;
      • Днепр – 10 тысяч 94 гривны;
      • Одесса – 9 тысяч 492 гривны;
      • Харьков – 9 тысяч 221 гривна.

      Интересно, что в списке этих городов Мариуполь занимает последнее место в рейтинге заработных плат, обещанных в объявлениях о вакансиях. Работодатели обещают жителям города в среднем только 9,5 тысяч гривен, что чуть ли не вдвое меньше, чем средняя зарплата в Мариуполе.

      Где самая большая средняя зарплата
      Где в Украине самая большая средняя зарплата / инфографика 24 канала

      Чем может быть вызван высокий уровень зарплат в Мариуполе? После начала войны на Донбассе Мариуполь стал крупнейшим промышленным центром в Луганской и Донецкой областях, на территории которых ведутся боевые действия. Так, на территории города сейчас работает много промышленных заводов.

      Кроме того, в Мариуполе дислоцируются большое количество украинских военных, зарплаты которых на передовой были существенно увеличены в начале 2019 года. Это все в совокупности по сравнению с другими городами с небольшим количеством населения и стало причиной высокого уровня средней зарплаты в городе.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Киева Новости Украины Публикации Инфографика Новости Одессы Новости Днепра Тимофей Милованов Зарплата Новости Харькова Новости Мариуполя
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