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      Министр экономики Петрашко назвал два шага к преодолению кризиса промышленности

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      Игорь Петрашко – глава Минэкономики / "Латифундист"

      Кризис в Украине – промышленный, а не финансовый. Именно поэтому Минэкономики с новым главой намерено работать над созданием условий для развития промышленности.

      Кризис промышленній, а не финансовый

      Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV вечером 30 марта рассказал Игорь Петрашко – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, назначенній 17 марта 2020 года.

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      Уникальность этого кризиса в том, что это кризис – в первую очередь – промышленный, а не финансовый,
      – считает Петрашко.

      "Мы видим, что разрушаются цепочки поставок, ограничения в движении людей, в движении товаров. Это не способствует развитию промышленности", – пояснил министр. 

      Два шага к преодолению кризиса

      Шаг первый – привлечение государства к стимулированию производства

      "Мы уже работаем – мы думаем, каким образом привлечь государственный ресурс через закупки, через распределение бюджета, чтобы стимулировать производство в Украине, давая заказы украинским компаниям или иностранным компаниям, которые имеют локализацию в Украине", – сказал Петрашко.

      И добавил: "Мы будем смотреть, чтобы соответствовать соглашениям о европейской ассоциации, требованиям ВТО, но настаивать на том, чтобы компании имели доступ к госзаказам".

      Второй шаг – создание условий для равного доступа к кредитным ресурсам

      "Я считаю одной из основных проблем украинской экономики (и почему кризис начался довольно давно) – то, что украинские предприятия были лишены доступа к адекватным кредитным условиям, что существенно ухудшило их конкурентные условия", – считает Петрашко.

      По его словам, Минэкономики собирается эту ситуацию исправлять. 

      Кто такой Игорь Петрашко: что известно о новом министре экономики и обновленные данные из декларации чиновника.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Мировой кризис 2020 Министерство экономического развития и торговли Игорь Петрашко
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