Министр экономики Петрашко назвал два шага к преодолению кризиса промышленности

Кризис в Украине – промышленный, а не финансовый. Именно поэтому Минэкономики с новым главой намерено работать над созданием условий для развития промышленности.

Кризис промышленній, а не финансовый

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV вечером 30 марта рассказал Игорь Петрашко – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, назначенній 17 марта 2020 года.

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Уникальность этого кризиса в том, что это кризис – в первую очередь – промышленный, а не финансовый,

– считает Петрашко.

"Мы видим, что разрушаются цепочки поставок, ограничения в движении людей, в движении товаров. Это не способствует развитию промышленности", – пояснил министр.

Два шага к преодолению кризиса

Шаг первый – привлечение государства к стимулированию производства

"Мы уже работаем – мы думаем, каким образом привлечь государственный ресурс через закупки, через распределение бюджета, чтобы стимулировать производство в Украине, давая заказы украинским компаниям или иностранным компаниям, которые имеют локализацию в Украине", – сказал Петрашко.

И добавил: "Мы будем смотреть, чтобы соответствовать соглашениям о европейской ассоциации, требованиям ВТО, но настаивать на том, чтобы компании имели доступ к госзаказам".

Второй шаг – создание условий для равного доступа к кредитным ресурсам

"Я считаю одной из основных проблем украинской экономики (и почему кризис начался довольно давно) – то, что украинские предприятия были лишены доступа к адекватным кредитным условиям , что существенно ухудшило их конкурентные условия", – считает Петрашко.

По его словам, Минэкономики собирается эту ситуацию исправлять.