Министр экономики Петрашко назвал два шага к преодолению кризиса промышленности
Кризис в Украине – промышленный, а не финансовый. Именно поэтому Минэкономики с новым главой намерено работать над созданием условий для развития промышленности.
Кризис промышленній, а не финансовый
Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV вечером 30 марта рассказал Игорь Петрашко – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, назначенній 17 марта 2020 года.
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Уникальность этого кризиса в том, что это кризис – в первую очередь – промышленный, а не финансовый,
– считает Петрашко.
"Мы видим, что разрушаются цепочки поставок, ограничения в движении людей, в движении товаров. Это не способствует развитию промышленности", – пояснил министр.
Два шага к преодолению кризиса
Шаг первый – привлечение государства к стимулированию производства
"Мы уже работаем – мы думаем, каким образом привлечь государственный ресурс через закупки, через распределение бюджета, чтобы стимулировать производство в Украине, давая заказы украинским компаниям или иностранным компаниям, которые имеют локализацию в Украине", – сказал Петрашко.
И добавил: "Мы будем смотреть, чтобы соответствовать соглашениям о европейской ассоциации, требованиям ВТО, но настаивать на том, чтобы компании имели доступ к госзаказам".
Второй шаг – создание условий для равного доступа к кредитным ресурсам
"Я считаю одной из основных проблем украинской экономики (и почему кризис начался довольно давно) – то, что украинские предприятия были лишены доступа к адекватным кредитным условиям, что существенно ухудшило их конкурентные условия", – считает Петрашко.
По его словам, Минэкономики собирается эту ситуацию исправлять.
Кто такой Игорь Петрашко: что известно о новом министре экономики и обновленные данные из декларации чиновника.
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