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      Министр Милованов устроил прием граждан в фейсбуке

      8 Читати новину українською
      Тимофей Милованов отвечает на вопросы украинцев в своем фейсбуке
      Тимофей Милованов отвечает на вопросы украинцев в своем фейсбуке / pravda.com.ua

      Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов проводит 12 октября прием граждан в своем фейсбуке. Там он отвечает на вопросы в комментариях к своему посту.

      "Министр должен проводить прием граждан. Сделаем это здесь. В течение дня пишите вопросы, я буду отвечать", – написал Милованов.

      Узнайте больше о министре экономики Тимофее Милованова

      Первым вопросом к министру было: "Как жизнь?". На это Милованов ответил, что легче, чем в Киевской школе экономики. Заметим, что чиновник является президентом этой школы.

      "Нормально. Легче, чем в Киевской школе экономики. Две причины. Не нужно постоянно летать в США и обратно. Исчез хронический джетлег. Также есть гораздо больше ресурсов. То есть не нужно их искать, а можно сфокусироваться на работе", – ответил на вопрос министр.

      Еще один пользователь спросил у Милованова: "Какова судьба земли государственной собственности в случае принятия закона об обороте земель? Допускается ли ее продажа?"

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      "Пока план такой – передать землю общинам на местах. Они будут решать, как ей распорядиться. Но есть ограничения на методы продажи – только через прозрачные электронные аукционы. Возможно, часть земли государство оставит себе в распоряжении. Например, из-за стратегических или экономических причин. Разработка этого в процессе", – ответил министр.

      Милованов міністр уряд фейсбук

      blog_ava
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      1909
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Рынок земли Кабинет Министров Украины Министерство экономического развития и торговли Тимофей Милованов
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