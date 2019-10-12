Министр Милованов устроил прием граждан в фейсбуке

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов проводит 12 октября прием граждан в своем фейсбуке. Там он отвечает на вопросы в комментариях к своему посту.

"Министр должен проводить прием граждан. Сделаем это здесь. В течение дня пишите вопросы, я буду отвечать", – написал Милованов.

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Первым вопросом к министру было: "Как жизнь?". На это Милованов ответил, что легче, чем в Киевской школе экономики. Заметим, что чиновник является президентом этой школы.

"Нормально. Легче, чем в Киевской школе экономики. Две причины. Не нужно постоянно летать в США и обратно. Исчез хронический джетлег. Также есть гораздо больше ресурсов. То есть не нужно их искать, а можно сфокусироваться на работе", – ответил на вопрос министр.

Еще один пользователь спросил у Милованова: "Какова судьба земли государственной собственности в случае принятия закона об обороте земель? Допускается ли ее продажа?"

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"Пока план такой – передать землю общинам на местах. Они будут решать, как ей распорядиться. Но есть ограничения на методы продажи – только через прозрачные электронные аукционы. Возможно, часть земли государство оставит себе в распоряжении. Например, из-за стратегических или экономических причин. Разработка этого в процессе", – ответил министр.