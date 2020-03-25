Минэкономики проведет мониторинг цен на социальные продукты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики провести мониторинг цен на социальные продукты.

При необходимости перечень социальных продуктов нужно будет обновить. Об этом сказал Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 25 марта.

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Он добавил, что мониторинг цен должен исключить возможность спекуляции.

Министерство экономического развития должно провести мониторинг цен на продукты, чтобы исключить возможность спекулятивного роста цен на них,

– заявил премьер-министр.

На днях в сети супермаркетов "АТБ" официально заявили о подорожании продуктов питания и товаров первой необходимости из-за карантина. Рост цен обусловлен тем, что украинцы массово начали закупаться.

Антимонопольный комитет зафиксировал в некоторых регионах подорожание на такие продукты:

гречка – более 50%;

пшено – на 24%;

сахар – на 16%;

овощи – почти на 60%.



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