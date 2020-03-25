15:05
25 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Минэкономики проведет мониторинг цен на социальные продукты

      - Читати новину українською

      Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики провести мониторинг цен на социальные продукты.

      При необходимости перечень социальных продуктов нужно будет обновить. Об этом сказал Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 25 марта.

      Важно Цены на продукты и карантин: почему растут и что будет дальше

      Он добавил, что мониторинг цен должен исключить возможность спекуляции.

      Министерство экономического развития должно провести мониторинг цен на продукты, чтобы исключить возможность спекулятивного роста цен на них,
      – заявил премьер-министр.

      На днях в сети супермаркетов "АТБ" официально заявили о подорожании продуктов питания и товаров первой необходимости из-за карантина. Рост цен обусловлен тем, что украинцы массово начали закупаться.

      Антимонопольный комитет зафиксировал в некоторых регионах подорожание на такие продукты:

      • гречка – более 50%;
      • пшено – на 24%;
      • сахар – на 16%;
      • овощи – почти на 60%.

      Які фінансові полегшення діють на час карантину
      Какие финансовые послабления действуют на время карантина / Инфографика 24 канала

      Правительство продлило карантин до 24 апреля
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Деньги Новости Украины Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Цены Продукты
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Короновирус с Куршавеля в Киев: как украинские олигархи доотдыхались
      Юрій Бутусов
      сегодня , 14:45 Новости о коронавирусе 25 марта: в Украине продлевают карантин, заболел принц Чарльз
      Соломія Ніколайчук
      сегодня , 11:00 Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business
      24 марта , 10:00 Авто в кредит – дешевле, чем за полную стоимость
      сегодня , 13:31 Так кто же убил Черновола?
      Наталія Лебідь
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук