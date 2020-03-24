Цены на продукты и карантин: почему растут и что будет дальше

За последние дни цены на продукты начали активно расти. Подорожали все продукты начиная от сахара и круп, заканчивая овощами и фруктами. Виноват ли в скачке цен карантин и какой будет ситуация с ценами в ближайшее время – в материале 24 канала.

Цены и карантин

Потребителей, которые сегодня вышли в магазин впервые за несколько дней, удивило несколько фактов: первое – небольшие очереди при входе в маркеты и цифры на ценниках. Если с очередями все понятно – ограничение по количеству посетителей ввели для уменьшения скопления людей и очереди проходят быстро, то к ценам много вопросов. Ведь большая часть товаров была изготовлена еще до карантина.

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К примеру, в сети супермаркетов АТБ заявили о повышении цен на продукты и товары первой необходимости из-за карантина. В заявлении от пресс-службы супермаркета отмечается, что с началом карантина украинцы массово устремились в магазины, и продукты начали дорожать. В сети супермаркетов АТБ официально объявили о повышении цен на еду и товары первой необходимости.



В супермаркетах начали расти цены на некоторые продукты / Фото 24 канала

"Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли. В частности, продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар на 8%, макаронные изделия – 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука – 5%, яйца – 6%. Повышение стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных принятым карантинными мероприятиями. А именно – запретами и ограничением на пребывание большого количества работников в одном помещении, транспортными проблемами и так далее", – говорится в пресс-релизе компании.

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В то же время экономист Олег Пендзин объясняет, что цены на продукты не имеют никакого отношения к карантину. Скачок стоимости продуктов вызван, прежде всего, изменением курса гривны к американской валюте.

Сегодня более 90% того, что мы выращиваем и потребляем – собственное производство. Казалось бы, никакого отношения к мировым ценам это совершенно не имеет, но нет. Мы полностью интегрированы в европейский рынок и цены тоже европейские, но не зарплаты,

– объясняет Олег Пендзин.

Как рассказывает эксперт, так исторически сложилось, что для нас цена импорта, даже на продукты отечественного производства, является ценой балансировки. Возникает вопрос – что это значит? Эксперт объясняет как это происходит. Так, в августе прошлого года в Украине резко подскочила стоимость картофеля: она стала настолько высокой, что стало выгоднее импортировать его. Тогда его завозили из Беларуси. Только пошел импорт, рост стоимости остановился на цене эффективного импорта. До этого, в апреле прошлого года, была аналогичная ситуация с луком, а недавно мы подобное наблюдали с гречкой.

Итак, что происходит с ценами сейчас?

Сейчас в связи с падением курса гривны, цена эффективного импорта растет. И, у наших аграриев появляется возможность подтянуть цену до уровня падения курса гривны (7-10%). Таким образом, мы заложили основу для постепенного 10% роста цен на продовольствие.

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Продукты питания не сразу, а постепенно будут подтягиваться к цене импортного паритета, учитывая, что в Европе и у наших соседей не будут расти цены. Это и есть основная причина роста стоимос продуктов и то, на что мы можем ожидать,

– говорит Олег Пендзин.

Новый урожай

Есть и другие моменты, связанные с ценой на продукты. Если в начале апреля люди не посадят картошку, то в августе-сентябре они не соберут урожай. Стоит учесть – большинство овощей (весь борщевой набор), которую потребляют украинцы, выращивается именно в домохозяйствах. То есть обычными людьми, а не фермерами или крупными агрохолдингами.

Если овощи не посадить в апреле, урожая не будет. В случае введения чрезвычайного положения и ограничение на передвижение людям даже на личном транспорте, весенне-полевые работы на приусадебных участках будут под очень большим вопросом,

– добавляет Пендзин.

Еще один момент – у нас 5 лет были хорошие урожаи. История Украины свидетельствует – у нас урожай и неурожай чередовались 2-3 года урожайных затем один неурожайный. Поэтому можно предположить, этот год будет неурожайным.

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В то же время, в этом году была теплая зима и сейчас очень сухая весна и если будет засушливое лето, то уже по предварительным оценкам, мы будем иметь минус 10% до аграрной продукции. Нужно понимать, что эти 10% в любом случае отразятся на ценах, то есть они вырастут.

Помощь на продовольствие

Следующий момент. Сейчас правительство наверное будет вводить программы помощи людям, которые уволились и находятся без работы из-за карантина. Эта помощь нужна, потому что большинство украинцев живут от зарплаты до зарплаты. Если по истечении двухнедельного карантина его продлят, вероятность чего достаточно высока, то людям надо откуда-то брать деньги. В сети есть информация, что якобы правительство хочет увеличить дефицит бюджета в 200 миллиардов гривен и выдавать украинцам по 3-5 тысяч гривен чтобы они могли за что-то купить еду.

Представьте себе, что эти 20 миллиардов попадают на потребительский рынок, что делается с ценами, ведь курс гривны же падает? Ответ очевиден. Надо четко понимать – экономика это весы, если вы что-то кладете на одну сторону, то вторая в любом случае подпрыгивает,

– объясняет экономист.

Также министр МВД Арсен Аваков предлагал провести реструктуризацию долгов. Простым языком это означает объявить технический дефолт по нашим внешним заимам. Все эти составляющие влекут за собой падение курса гривны и насыщения ничем необеспеченных денег, что однозначно приведет к росту инфляции и потребительских цен. Когда у вас увеличивается денежная масса, а товарная масса – нет, тогда соотношение денег и товаров меняется тоже. Поэтому за те же товары дают больше денег, то есть растут цены.

На контроле?

Поскольку мы видим несколько предпосылок для роста цен, возникает вопрос – кто будет контролировать чтобы нечестные предприниматели не начали злоупотреблять.



За ценами на продукты обещают "присматривать"​ / Фото 24 каналу

Так, согласно принятому 17 марта закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" обязанности по контролю за ценами на лекарства и продукты возложены на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Именно они должны каждые два дня делать обзор торговых сетей на наличие там значимых продтоваров, а также следить за ценами на них. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Тарас Высоцкий.

Продукты питания, которые подлежат мониторингу:

мука пшеничная высшего сорта;

хлеб из муки пшеничной высшего сорта;

хлеб из муки пшеничной I сорта;

хлеб ржано-пшеничный;

макаронные изделия (вермишель из муки пшеничной высшего сорта)

крупы гречневые;

рис;

говядина I категории;

свинина;

сало;

птица;

колбаса вареная I сорта;

молоко жирностью 2,5 процента;

сметана жирностью 20 процентов;

сыр мягкий;

масло;

яйца куриные;

сахар-песок;

масло подсолнечное;

картофель;

соль.

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Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас является приоритетом обеспечить комфортный ход карантина для украинца и гарантировать продовольственную безопасность,

– отметил на своей странице в Facebook Тарас Высоцкий.



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Олег Пендзин рассказывает, что есть разные способы контролирования цены. Можно создать общенациональный дефицит и ввести карточки на хлеб или пойти с отрядами полиции и Нацгвардии и контролировать цены в магазине, но тогда товар исчезнет с полок. Поэтому это не выход из ситуации.

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Экономист объясняет, что во времена премьера Владимира Гройсмана в Украине существовала Госфининспекция, которая обладала полномочиями контроля за ценами. Эта организация вводила ограничения на торговую надбавку до 10%, отслеживала рост цен на социально значимые продукты питания, было и обязательное декларирование изменения цены в облгосадминистрациях и тому подобное. То есть они придумывали любые способы чтобы цены не росли на социально значимую группу товаров. Однако инспекцию, собственно как и Санэпидемслужбу, ликвидировали.

Тогда был государственный механизм контроля, однако господин Гройсман его ликвидировал. Таким образом они сами себе "руки обрезали". Поэтому, откровенно говоря, я не знаю каким образом обеспечат государственную дисциплину цен. Разве что это сделают на уровне военизированных вещей, но это не выход,

– говорит Олег Пендзин.

Чиновники полностью уничтожили это направление работы и государственную дисциплину цен никто не контролирует, потому что нет государственного органа и специалистов которые это делали. Поэтому, как теперь контролировать цены и то, чтобы ими не злоупотребляли – открытый вопрос.