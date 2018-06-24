Минуты, которые стоят жизни: почему пациенты скорой умирают в пути из-за пробок

Ежедневно в скорую Киева поступает 5-6 тысяч вызовов. Большинство – экстренные, поэтому отсчет идет на секунды. Драгоценное время теряют в дороге. В центре экстренной медицинской помощи жалуются: многие водители не пропускают кареты скорых. Чтобы убедиться, наши корреспонденты побывали на выезде вместе с медиками.

Недавно на Закарпатье, карета скорой, которая везла пациента в больницу, попала в аварию. Водитель не справился с управлением на повороте, потому что не нашлось желающих уступить дорогу. В Киеве ДТП с участием быстрых случается часто: не все водители готовы пропускать автомобили с сиренами и мигалками.

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Водитель скорой Виктор Касьянов за рулем много лет. Говорит, в Киеве сложно найти нужный адрес. Номеров домов часто нет. Припарковаться негде, а на пути обычно не пропускают.

Самое сложное – в час пик. А от того, насколько быстро бригада приедет на место вызова зависит жизнь пациентов. Когда город стоит, прибыть за 10 минут, как этого требует норма, почти невозможно. В Минздраве говорят, что без помощи полиции здесь не обойтись.

Многие из вас были за границей и вы видели, если едет скорая, все пропускают автомобиль, чтобы он мог проехать, у нас этого не происходит. Будем общаться с МВД о сотрудничестве, чтобы было сопровождение полицейских, или если нет сопровождения, чтобы штрафовали,

– заявила и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун.

Новая полиция им и так часто помогает, признаются водители скорой. Заведующий одного из отделений скорой Валерий Турий сам 20 лет выезжал на вызовы. Советует водителям подумать о пациенте в скорой.

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