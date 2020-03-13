Мировой кризис 2020 и коронавирус в Украине: как подготовиться к худшему

Нужно ли покупать доллар, скупать гречку и продавать квартиру пока рынок недвижимости не обвалился. Главный совет – "Оставайтесь спокойными" и следуйте советам от сайта 24 канала.

Что делать во время кризиса?

Экономисты во время больших кризисов советуют хранить деньги в той валюте, в которой зарабатываешь и тратишь. При этом первая мысль многих украинцев – покупать доллары. О том, что делать во время мирового экономического кризиса и каких правил придерживаться – читайте далее в нашем тексте.

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Не держите деньги под подушкой

Так, с одной стороны это убережет вас от банков, которые могут обанкротиться во время кризиса. Однако кризис почти наверняка будет означать обесценивание для гривны. Несмотря на то, что Нацбанк уже три дня подряд продает сотни миллионов долларов из золотовалютного фонда, чтобы уберечь гривну, она падает. За эту неделю гривна к доллару упала на 88 копеек. Поэтому сохранение денег на депозитах или путем других инвестиционных инструментов будет выгодной тактикой во время кризиса.

Как выбрать банк?Выбирайте надежный банк, ведь во время кризиса 2014-2015 годов значительное количество банков обанкротилось. Крупные банки имеют более высокие шансы противостоять кризису. Как только ваш банк начинает резко увеличивать проценты и делать задержки в платежах, следует немедленно забирать оттуда все сбережения.

Не держите деньги в одной валюте



Обмен валют / 24 канал

Каким бы надежным ни казался доллар или евро, не держите все деньги в одной валюте. Диверсифицируйте. Часть положите на краткосрочные гривневые депозиты, а часть держите в долларах и евро на счетах. Или можете выбрать любую другую сильную валюту.

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Последствия кризиса трудно предсказать. Американский доллар хоть и прочный, но тоже подвержен инфляции и зависит от мировой экономики. К примеру, в 2019 "выиграли" те украинцы, которые держали деньги в национальной валюте, ведь по сравнению с долларом она укрепилась на 16%. Хотя это сравнение и не совсем корректное, ведь экономическая ситуация в 2019 году была более стабильна.

Паника как одна из причин обесценивания гривныИз-за того, что украинцы массово скупают валюту, гривна падает. Конечно первичной причиной для девальвации являются не украинцы, а коронавирус, который создал условия для мирового кризиса. Однако массовая продажа гривны сильно влияет на ее ценность сейчас. Нацбанк пытается реагировать на это продажей доллара, но этого недостаточно.

Создайте "финансовую подушку"

Сейчас самое время отложить на "черный день". Откладывайте хотя бы 10% ваших ежемесячных доходов. Эти деньги идут в вашу "финансовую подушку". Что это такое? Деньги, необходимые для вашей жизни в течение 6 месяцев. Во время финансового кризиса вы можете потерять работу или столкнуться с другим непредсказуемым обстоятельством, а потому "финансовая подушка" не даст залезть в долги.

Зарабатывайте на кризисе

Чтобы ваши деньги не потеряли ценность, можно вложить их в долларовый депозит. Это надежный способ, который сохранит ваши деньги с небольшим бонусом. Есть и другие способы, к примеру, ОВГЗ, но для этого нужна большая сумма денег (минимум 100 тысяч) и уверенность в гривне. К слову, в условиях кризиса доходность от облигаций и депозитов может возрасти. Кроме этого можно вкладывать в акции компаний: во время кризиса – это прибыльный, но рискованный способ.

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Не спешите продавать/покупать

Финансовый кризис влияет на рынок во всех его сферах. К примеру, рынок недвижимости во время кризиса 2008 и 2014 годов обвалился. То есть стоимость жилья в долларах упала на треть в обоих случаях и так и не вернулась к уровню 2008 года. Поэтому не спешите с такой крупной покупкой как недвижимость на пороге кризиса и возможного нового обвала.

Не скупайте все в супермаркете

Гречка, соль и спички никуда не денутся. В сети "гуляют" фото пустых полок в супермаркетах. Конечно, это не фейки, украинцы действительно на волне паники закупились на несколько недель вперед. Однако, дефицита продуктов быть не должно. Магазины сразу наполняют свои полки. Более того, на цены это не должно повлиять.



Украинцы покупают продукты в супермаркете из-за паники

Цены на овощи и фрукты почти не выросли. Несколько возросли, буквально на гривну за килограмм, но это относительно курса доллара. Как лимон, апельсин стоили, так и стоят,

– рассказывает предприниматель Андрей.

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Главный совет и вывод этой статьи – "Не паникуйте". Не нужно скупать продукты в супермаркете, ведь в больших масштабах это приведет к увеличению цен. Не нужно уже бежать за долларом, ведь именно это в итоге и приводит к обесцениванию гривны. Не нужно вкладывать деньги в то, что обещает большие проценты, ведь это, скорее всего, большой риск. В условиях кризиса каждое решение может иметь существенное влияние на вашу финансовую стабильность, а потому взвешивайте тщательно, а не поспешно.

С чего начался кризис?

В Китае зафиксирован новый вид вируса – коронавирус Covid-19. Поэтому Китай ввел ограничения. Американские компании-гиганты были вынуждены закрыть свои заводы на территории Китая, от чего пошатнули рынок акций.



Китай уменьшил объемы торговли и начал потреблять меньше нефти. Из-за сокращения спроса на рынке нефти, цены начали медленно падать. ОПЕК (страны-экспортеры нефти) решили договориться с Россией и сократить добычу нефти, чтобы вернуть "нормальные" цены. Россия не захотела, поэтому Саудовская Аравия вызвала обвал цен на рынке на 30%. Это в свою очередь повлекло за собой снижение цен в других сферах, в частности на рынках сырья, которое Украина экспортирует.

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