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      Митрополит УПЦ МП решил нажаловаться Порошенко и попросить "покровительства"

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      Наместник Почаевской лавры написал письмо "иподиакону" Порошенко
      Наместник Почаевской лавры написал письмо "иподиакону" Порошенко / Фото из открытых источников

      Наместник Почаевской лавры митрополит Владимир обратился к Президенту Украины Петру Порошенко как к "иподиакону". Представитель УПЦ МП пожаловался "на давление" и попросил о"заступничестве".

      Об этом говорится в открытом письме на имя главы государства, опубликованном на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

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      Так, представитель УПЦ МП обращается к Порошенко как к "иподиакону".

      В прошлом вы, уважаемый Петр Алексеевич, были иподиаконом нашей церкви. Ваш отец неоднократно бывал в нашей Свято-Успенской Почаевской Лавре, где мы, насколько это было возможно, уделяли ему внимание,
      – говорится в заявлении.

      В Почаевской лавре "удивляются", почему президент "изменил свое отношение к Украинской Православной Церкви". При этом в УПЦ МП жалуются на давление "со стороны различных властных структур" на Почаевскую Свято-Успенскую лавру.

      Так, священнослужитель просит Порошенко "проявить понимание, а к святыне любовь и уважение".

      В частности, митрополит Владимир просит "личного вмешательства в отношении тех событий, которые происходят вокруг Украинской Православной Церкви, ее верующих, Почаевской лавры и ее насельников, чтобы прекратилось давление со стороны органов государственной власти и воцарились любовь и взаимопонимание".

      К слову, "Украинская правда" со ссылкой на Администрацию Презмдента пишет, что Петр Порошенко не был иподиаконом УПЦ МП.

      "Никакие инсинуации не остановят ход истории и становления Единой Поместной Православной Церкви в Украине", – добавили там.

      К слову, советник Президента Украины Ростислав Павленко рассказал, что Объединительный собор украинских православных церквей, который состоится 15 декабря в Святой Софии в Киеве, может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

      Ранее настоятель УПЦ КП патриатрх Филарет сообщал, что в Объединительном соборе должен принять участие 41 архиерей Киевского патриархата, 12 – Автокефальной церкви, 10 – Московского патриархата, правда, сейчас известно лишь имена двух священнослужителей УПЦ МП, участие которых в Соборе является возможным, – это митрополит Симеон и митрополит Софроний.

      Минюст Украины отменил незаконную перерегистрацию сооружений Почаевской лавры: что об этом известно? Ранее стало известно, что сооружения Почаевской лавры передали в пользование УПЦ МП до 2052 года. Так, вместо государственного заповедника в пользовании РПЦ оказались 2 больших собора, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров. Прокуратура области взялась за расследование передачи права пользования комплексом Почаевской лавры УПЦ МП. Юристы УПЦ МП заявили, что решение Минюста отменить регистрацию комплекса сооружений Почаевской лавры за этим монастырем не лишает лавру права ими пользоваться. Поэтому УПЦ МП не уйдет из Почаевской лавры.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. 5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии.

      Украина стала на шаг ближе к получению томоса: смотрите видео

       

      как создают единую православную церковь в украине:
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко УПЦ МП Единая поместная церковь Томос Религия Почаевская лавра
      Источник: 24 Канал
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