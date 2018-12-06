Митрополит УПЦ МП вирішив наскаржитися Порошенку та попросити "заступництва"

Намісник Почаївської лаври митрополит Володимир звернувся до Президента України Петра Порошенка як до "іподиякона". Представник УПЦ МП поскаржився "на тиск" і попросив про"заступництво".

Про це йдеться у відритому листі на ім'я глави держави, опублікованому на сайті інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП.

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Так, представник УПЦ МП звертається до Порошенка як до "іподиякона".

У минулому ви, шановний Петро Олексійовичу, були іподияконом нашої церкви. Ваш батько неодноразово бував у нашій Свято-Успенській Почаївській Лаврі, де ми, наскільки це було можливо, приділяли йому увагу,

– йдеться у заяві.

Натомість у Почаївській лаврі "дивуються", чому президент "змінив своє ставлення до Української Православної Церкви". При цьому в УПЦ МП скаржаться на тиск «з боку різних владних структур» на Почаївську Свято-Успенська Лавру.

Так, священнослужитель просить Порошенка "проявити порозуміння, а до святині любов і шану".

Зокрема митрополит Володимир просить "особистого втручання щодо тих подій, які відбуваються навколо Української Православної Церкви, її вірних, Почаївської Лаври та її насельників, щоб припинився тиск з боку органів державної влади та запанували любов і взаєморозуміння".

До слова, "Українська правда" із посиланням на Адміністрацію Презмдента пише, що Петро Порошенко не був іподияконом УПЦ МП.

"Жодні інсинуації не зупинять хід історії та становлення Єдиної Помісної Православної Церкви в Україні", – додали там.

До слова, радник Президента України Ростислав Павленко розповів, що Об'єднавчий собор українських православних церков, який відбудеться 15 грудня у Святій Софії у Києві, може тривати від кількох годин до кількох діб.



Раніше настоятель УПЦ КП патріатрх Філарет повідомляв, що в Об'єднавчому соборі повинен взяти участь 41 архієрей Київського патріархату, 12 – Автокефальної церкви, 10 – Московського патріархату, щоправда зараз відомо лише імена двох священнослужителів УПЦ МП, участь яких у Соборі є можливою, – це митрополит Симеон і митрополит Софроній.

Мін’юст України скасував незаконну перереєстрацію споруд Почаївської лаври: що про це відомо?Раніше стало відомо, що споруди Почаївської лаври передали в користування УПЦ МП до 2052 року. Так, замість державного заповідника в користуванні РПЦ опинились 2 великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок – загалом 6 споруд лаври загальною площею більше 7 тисяч квадратних метрів.



Прокуратура Тернопільщини взялася за розслідування передачі права користування комплексом Почаївської лаври УПЦ МП.



Юристи УПЦ МП заявили, що рішення Мін’юсту скасувати реєстрацію комплексу споруд Почаївської лаври за цим монастирем не позбавляє лавру права ними користуватися. Тож УПЦ МП не піде з Почаївської лаври.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.



5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події.

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