Модель сделала селфи с умершим отцом для "лайков" в соцсетях: шокирующее фото
Сербская модель Джелика Любичич шокировала пользователей социальных сетей. Девушка сделала селфи на фоне умершего отца в больнице.
После чего модель опубликовала это фото в Instagram-сториз на своей странице.
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Пользователи сразу начали осуждать девушку за то, что она решила собрать "лайки" с помощью тела своего мертвого отца.
Джелика Любичич в подписи к посту рассказала, что за жизнь ее 67-летнего отца боролись столько, сколько могли, и поблагодарила отца за его помощь в течение жизни.
Впоследствии модель не выдержала шквал критики и удалила пост, свои фото, а в конце и страницу в Instagram.
Модель опубликовала селфи на фоне умершего отца в Instagram
Источник: 24 Канал
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