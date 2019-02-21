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      "Могла быть утечка информации": на Ровенщине попрощались с бойцом, который погиб на Донбассе

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      В селе Войница, что на Ровенщине, попрощались с военным Русланом Кондратюком, который погиб 15 февраля во время выполнения боевого задания на Донбассе.

      37-летний мужчина служил в 24 отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила, был водителем. Заключил контракт с ВСУ в начале ноября 2018 года, пошел служить добровольцем.

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      Автомобиль, в котором он ехал на позицию, попал под вражеский обстрел. Двое собратьев парня, которые также были внутри, борются за жизнь в больнице.

      Думаю, что была утечка информации. Ведь их "вели", только по их машине попали,
      – отметил командир батальона 24 механизированной бригады ВСУ Максим Гребенник.

      Провести защитника в последний путь в родном селе пришли сотни людей.


      У мужчины остались 16-летний сын и 7-летняя дочь

      Еще совсем недавно Руслан приезжал домой в отпуск.

      Сидя в семейном кругу говорил – очень счастлив, что наконец дома,
      – вспомнила знакомая погибшего Евгения Якимчук.

      Тогда бабушка попросила внука больше не ехать на передовую, но тот не согласился. "Поеду. Кто же, как не я?" – ответил ей Кондратюк.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Ровно Жертвы
      Источник: 24 канал
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