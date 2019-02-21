"Могла быть утечка информации": на Ровенщине попрощались с бойцом, который погиб на Донбассе

В селе Войница, что на Ровенщине, попрощались с военным Русланом Кондратюком, который погиб 15 февраля во время выполнения боевого задания на Донбассе.

37-летний мужчина служил в 24 отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила, был водителем. Заключил контракт с ВСУ в начале ноября 2018 года, пошел служить добровольцем.

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Автомобиль, в котором он ехал на позицию, попал под вражеский обстрел. Двое собратьев парня, которые также были внутри, борются за жизнь в больнице.

Думаю, что была утечка информации. Ведь их "вели", только по их машине попали,

– отметил командир батальона 24 механизированной бригады ВСУ Максим Гребенник.

Провести защитника в последний путь в родном селе пришли сотни людей.



У мужчины остались 16-летний сын и 7-летняя дочь

Еще совсем недавно Руслан приезжал домой в отпуск.

Сидя в семейном кругу говорил – очень счастлив, что наконец дома,

– вспомнила знакомая погибшего Евгения Якимчук.

Тогда бабушка попросила внука больше не ехать на передовую, но тот не согласился. "Поеду. Кто же, как не я?" – ответил ей Кондратюк.