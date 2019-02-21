"Могла быть утечка информации": на Ровенщине попрощались с бойцом, который погиб на Донбассе
В селе Войница, что на Ровенщине, попрощались с военным Русланом Кондратюком, который погиб 15 февраля во время выполнения боевого задания на Донбассе.
37-летний мужчина служил в 24 отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила, был водителем. Заключил контракт с ВСУ в начале ноября 2018 года, пошел служить добровольцем.
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Автомобиль, в котором он ехал на позицию, попал под вражеский обстрел. Двое собратьев парня, которые также были внутри, борются за жизнь в больнице.
Думаю, что была утечка информации. Ведь их "вели", только по их машине попали,
– отметил командир батальона 24 механизированной бригады ВСУ Максим Гребенник.
Провести защитника в последний путь в родном селе пришли сотни людей.
У мужчины остались 16-летний сын и 7-летняя дочь
Еще совсем недавно Руслан приезжал домой в отпуск.
Сидя в семейном кругу говорил – очень счастлив, что наконец дома,
– вспомнила знакомая погибшего Евгения Якимчук.
Тогда бабушка попросила внука больше не ехать на передовую, но тот не согласился. "Поеду. Кто же, как не я?" – ответил ей Кондратюк.
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