Мошенники продавали депутатский мандат за 1,5 миллиона евро, их задержали: фото, видео

Двое мужчин предложили женщине купить мандат народного депутата. Мошенники оценили свои "услуги" в 1,5 миллиона евро. Правоохранители задержали их в Киеве.

Женщина принимает участие в конкурсе на замещение должности на государственной службе, сообщили в полиции. Однако предложение мужчин вызвало у нее сомнения, поэтому она и проинформировала об этом правоохранителей.

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Злоумышленников задержали после передачи первого транша в размере 750 000 тысяч евро, которая состоялась в районе станции метро "Черниговская".



Правоохранители задержали мошенников "на горячем"

Мужчины – киевляне 1973 и 1951 годов рождения. Оба ранее судимы за различные преступления.

Старшего мужчину правоохранители месяц назад задерживали за совершение аналогичного преступления. Тогда он пообещал за 150 000 тысяч долларов посодействовать в назначении на пост главы одной из райгосадминистраций. Злоумышленнику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог около 154 000 тысяч гривен, но он оплатил эту сумму и оказался на свободе.



Полицейские задержали мошенников во время получения части взятки

Правоохранители уже начали уголовные производства за мошенничество и покушение на мошенничество. Мужчинам грозит лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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