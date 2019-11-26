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      Мошенники продавали депутатский мандат за 1,5 миллиона евро, их задержали: фото, видео

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      Полицейские задержали мошенников / kyiv.npu.gov.ua

      Двое мужчин предложили женщине купить мандат народного депутата. Мошенники оценили свои "услуги" в 1,5 миллиона евро. Правоохранители задержали их в Киеве.

      Женщина принимает участие в конкурсе на замещение должности на государственной службе, сообщили в полиции. Однако предложение мужчин вызвало у нее сомнения, поэтому она и проинформировала об этом правоохранителей.

      Накануне: Дело взятки в 300 тысяч долларов при участии чиновницы из ОП: фигурантка вышла из СИЗО

      Злоумышленников задержали после передачи первого транша в размере 750 000 тысяч евро, которая состоялась в районе станции метро "Черниговская".

      київ шахраї гроші депутатський мандат
      Правоохранители задержали мошенников "на горячем"

      Мужчины – киевляне 1973 и 1951 годов рождения. Оба ранее судимы за различные преступления.

      Старшего мужчину правоохранители месяц назад задерживали за совершение аналогичного преступления. Тогда он пообещал за 150 000 тысяч долларов посодействовать в назначении на пост главы одной из райгосадминистраций. Злоумышленнику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог около 154 000 тысяч гривен, но он оплатил эту сумму и оказался на свободе.

      шахраї київ хабар депутатський мандат
      Полицейские задержали мошенников во время получения части взятки

      Правоохранители уже начали уголовные производства за мошенничество и покушение на мошенничество. Мужчинам грозит лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

      Мошенники продавали депутатский мандат за 1,5 миллиона евро, их задержали: видео

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коррупция Новости Украины Криминальные новости Деньги Полиция Новости Киева Новости политики Верховная Рада Взятка
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