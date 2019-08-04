Мощная непогода накрыла Днепр и Запорожье: вырваны деревья, затоплены улицы – фото и видео

Сильный ливень и шквальный ветер наделал беды теперь в восточных регионах Украины. Да, непогода особенно сильно "похозяйничала" в Днепре и в Запорожье.

В городах еще накануне спасатели объявили "желтый" уровень опасности. В Днепропетровской области без электроэнергии из-за обрыва проводов остались около 1000 человек.

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В самом Днепре ветер устроил деревопад. Известно о по меньшей мере, 7 случаях. В частности, за кинотеатром "Правда-кино" на Слобожанском проспекте ветер с корнем вырвал дерево с земли и повалил на тротуар, передает "Информатор".



Вырванное с корнем дерево в Днепре / фото "Информатор"

На Артельной улице дерево упало на автомобиль Chery Amulet. К счастью, никто не пострадал.



Дерево упало на автомобиль / фото "Информатор"

В свою очередь, в Запорожье непогода тоже повалила деревья. Спасатели информируют о как минимум 2 случаях с падением в городе тополей.





Поваленные тополя в Запорожье / фото 061.ua

В некоторых районах Днепра сильный ветер срывает рекламу. Автомобилистам следует быть крайне осторожными: вывеска может упасть на лобовое стекло авто, закрыть обзор и спровоцировать ДТП.

Кроме того, на Мануйловском проспекте Днепра в результате ливня прямо на дороге образовалась "река".



Затопленная улица в Днепре / фото "Информатор"

В Запорожье на оживленном перекрестке проспекта Металлургов и Соборной упал светофор. К счастью, никто не пострадал.



В Запорожье из-за непогоды упал светофор / фото zp.vgorode.ua

"Потоп" в Запорожье: видео

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