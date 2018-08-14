Может ли Украина обойтись без транша МВФ: детали в цифрах

МВФ – не святые три буквы украинского алфавита. При упоминании Международного валютного фонда сердца в Кабинете Министров Украины начинают биться быстрее, потому что если у обычных украинцев год делится на сезоны, то у чиновников из Кабмина 365 дня меряются траншами.

4 миллиарда евро – такую сумму ежегодно теряет Украина из-за коррупции на таможне. Эта сумма в два раза больше транша, который наше государство планирует получить в этом году от Международного валютного фонда.

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В махинациях на таможне принимают участие работники полиции, прокуратуры и СБУ. Как правило, ввозимому товару в Украине меняют маркировку.

В среднем с махинациями и взяточничеством в мире сталкиваются 25% компаний.

В Украине со взяточничеством сталкиваются 73% компаний

В Украине этот показатель достигает 73%. За последние два года коррупция на таможне выросла на 20% (с 56%).



За 2 года коррупция на таможне выросла на 20%