"Мы не будем молчать, пока в нас стреляют": бойцы ВСУ дали достойный отпор врагам под Горловкой

Беспокойные сутки на Донбассе – двое украинских воинов погибли, еще двое ранены. Боевики обстреляли гуманитарный дорожный коридор возле КПВВ "Марьинка", а окраины городка атаковали три раза. Также враг обстрелял окрестности оккупированной Горловки, однако наши бойцы смогли дать им достойный отпор.

Под Горловкой враг обстреливал украинских армейцев из стрелкового оружия.

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На позиции под Горловкой журналисты заходили под звуки взрывов и пулеметные очереди. Бойцы объясняют – враг обстрелял позиции из РПГ, одна из гранат разорвалась прямо над головами. Пришлось из пулемета заставить противника замолчать.

Другого выхода нет. Мы не будем молчать, пока в нас стреляют. Мы в бинокли их видим, поэтому начинаем стрелять в ответ,

– сказал военнослужащий ВСУ Алексей.

Кроме гранатометов и пулеметов, действует вражеский снайпер. Александр рассказывает – на днях его собрата от пули калибра 7,62 уберегли несколько сантиметров защитной стены.

Около 9 утра враги начали стрелять из пулемета. Мы же все туда выскочили, мой напарник отстреливался из пулемета, а второй смотрел, откуда идут выстрелы. И пока он смотрел в бинокль, буквально через 15 секунд его убили,

– рассказал военнослужащий ВСУ Александр.

Бывает на позиции украинской армии пытаются подлезть вражеские диверсанты. Правда, до сих пор эти вылазки добром для врага не заканчивались. Соседние подразделения работают в постоянной коммуникации друг с другом.