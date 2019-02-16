"Мы сильнее, чем когда-либо": вице-президент США рассказал о реакции на наглые действия России

Соединенные Штаты считают себя лидерами на мировой арене – там напоминают, что на поведение Кремля реагируют соответственно. В частности, Вашингтон предоставил Украине крупнейшую за последние 10 лет оборонительную помощь, таким образом заставив Россию отвечать за попытку силой изменить международные границы.

Вице-президент США Майкл Пенс подчеркнул, что администрация Трампа сейчас пытается сохранить мир любой ценой, пишет Укрифнорм.

Читайте также: "Мы все равно будем идти своим путем":Медведев заявил, что Россия не боится никаких санкций

"Мы имеем дело с тем миром, какой он есть, а не с тем, каким нам хотелось бы его видеть. Например, при президенте Трампе мы заставили Россию отвечать за ее попытку изменить международные границы силой, приняв крупнейший за последние годы оборонный контракт, чтобы помочь Украине", – пояснил он.

Вице-президент также добавил, что США выслали 60 дипломатов по результатам атаки с использованием химического оружия российского происхождения на земле Великобритании.

И после лет нарушения Россией своих обязательств США объявили о намерении выйти из Договора о ракетах малой и средней дальности, – сказал политик.

Кроме того, Пенс отметил, что "США с сильных позиций выступили против "Северного потока-2" и мы призывает всех сделать так же".

"Мы также сделали понятным, что не будем закрывать глаза на то, что наши союзники закупают оружие у нашего оппонента. Мы не можем обеспечить оборону Запада, если наши союзники будут зависимы от Востока", – добавил вице-президент.

Пенс отметил, что "сегодня Америка сильнее, чем когда-либо прежде, и снова является лидером на мировой арене".

Какие новые санкции США могут ввести против РФ?

1. Санкции против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах.



2. Санкции, направленные на инвестиции в российские проекты по сжиженному природному газа за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.



3. Санкции в отношении российского киберсектора. К этой части относятся санкции в отношении российских политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, содействующих незаконным и коррупционным действиям.



4. Санкции, касающиеся российской агрессии в Украине. Так, сенаторы предлагают внести в санкционные списки 24 работников Федеральной службы безопасности России, которые считаются причастными к захвату украинских моряков в Керченском проливе.



5. К тому же, в ответ на действия РФ в Украине сенаторы предлагают ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе.