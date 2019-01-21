Мы уже как Россия, которая рано или поздно развалится, – Гнап

Украине не стоит держаться только за газотранспортную систему. Надо развивать современную экономику, сначала поборов коррупцию и установив верховенство права.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал бывший журналист и политик, автор видеоблога "Право на правду" Дмитрий Гнап.

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"Пока мы держимся за нашу газотранспортную систему как за такую волшебную палочку, которая нас спасает валютными поступлениями, рано или поздно к нам подкрадется обвал рынка энергноносителей, или уменьшение потребления газа, или Россия достроит этот "Северный поток-2". И мы тогда просто останемся как Золушка с тыквой", – отметил Гнап.

Он напомнил, что 5 лет назад, идя на должность президента, Петр Порошенко обещал, что будет бороться с коррупцией и устанавливать верховенство права.

Поэтому к нам должны прийти инвесторы. Люди тоже должны были бы начать инвестировать в бизнес своими сбережениями, увидев, что у нас наконец есть справедливость, что правоохранители не раздевают тебя, если ты предприниматель, до трусов (извините). И у нас должен начаться экономический рост. Тогда мы смогли бы компенсировать потерю поступлений от газотранспортной системы,

– подчеркнул Гнап.

Он подчеркнул, что Украина не может "просто молиться на газотранспортную систему".

Иначе, чем наша власть отличает это от тех, кто сидит в Кремле, которые молятся на свои энергоресурсы? Мы становимся вполне такими же как и Россия, которая рано или поздно развалится. Мы же не хотим, чтобы Украина тоже развалилась? Именно поэтому нам надо создавать современную экономику,

– подытожил политик.

Напомним, в середине января 2019 года партия "Сила людей" выдвинула кандидатом в президенты бывшего журналиста Дмитрия Гнапа.