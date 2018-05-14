На Днепропетровщине заместителя мэра задержали на взятке

Правоохранители на Днепропетровщине задержали заместителя председателя городского совета, который получил взятку в сумме 2,5 тысячи долларов США за предоставление разрешения в сфере распоряжения земельными ресурсами.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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"11 мая 2018 года во время получения указанных денежных средств в служебном кабинете злоумышленник был уличен правоохранительными органами", – отмечают следователи прокуроры.

Установлено, что в январе 2018 года к чиновнику обратился частный предприниматель относительно получения разрешений на использование земельных участков для установки двух торговых объектов и газовой автозаправочной станции. За решение этих вопросов заместитель городского головы выдвинул требования о предоставлении ему неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США.

Заместителя мэра задержали на взятке

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.