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На Днепропетровщине заместителя мэра задержали на взятке

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Заместителя мэра задержали на взятке
Заместителя мэра задержали на взятке / theinitium.com

Правоохранители на Днепропетровщине задержали заместителя председателя городского совета, который получил взятку в сумме 2,5 тысячи долларов США за предоставление разрешения в сфере распоряжения земельными ресурсами.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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"11 мая 2018 года во время получения указанных денежных средств в служебном кабинете злоумышленник был уличен правоохранительными органами", – отмечают следователи прокуроры.

Установлено, что в январе 2018 года к чиновнику обратился частный предприниматель относительно получения разрешений на использование земельных участков для установки двух торговых объектов и газовой автозаправочной станции. За решение этих вопросов заместитель городского головы выдвинул требования о предоставлении ему неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США.

Заместителя мэра задержали на взятке

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Коррупция Днепропетровская область Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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