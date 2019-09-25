На Генассамблее ООН Зеленский вспомнил о ядерном оружии и Будапештском меморандуме

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в общих дебатах на Генеральной ассамблее ООН. Во время своего выступления он заявил, что Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир и делала необходимые шаги на пути к международной безопасности. В частности, он вспомнил, как Украина отказалась от третьего в мире ядерного потенциала.

Владимир Зеленский отметил, что тогда, в 1994 году, ядерный потенциал Украины был больше, чем у Великобритании, Китая и Франции вместе взятых.

Важно: Зеленский выступил на Генассамблее ООН: основные тезисы речи

Знаете, нам казалось, что все мы строим другой новый мир. Мир, в котором для того, чтобы твою мысль слышали и считались с ней, не нужно иметь ядерное оружие. Мир, в котором тебя будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок,

– заявил президент.

Он подчеркнул, что как следствие в этом "новом мире" Украина потеряла часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан.

"Именно поэтому, кто как не Украина имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил? Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных институтов, в частности ООН, но следует признать, что механизм является не безупречным", – сказал Зеленский.

По его словам, сейчас эти механизмы начинают давать сбой, а значит нуждаются в обновлении. Кроме того, украинский лидер поставил под сомнение тезис об объединенности наций.

К слову: Зеленский на Генассамблее ООН показал пулю, которой убили Василия Слепыш

"Будем откровенными, являются ли нации сегодня действительно объединенными? Если и да, то что именно их объединяет? Бедствия, катастрофы, войны", – заявил Владимир Зеленский.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН: смотрите видео

Что такое Будапештский меморандум?

Будапештский меморандум – это гарантии безопасности и территориальной целостности Украины после ее отказа от собственного ядерного потенциала, доставшегося в наследство от СССР.



С одной стороны подписантом меморандума была Украина, а с другой – Россия, Соединенные Штаты и Великобритания. Фактически, Россия нарушила меморандум в 2014 году, когда вторглась на территорию Украины и начала против нее вооруженную агрессию.