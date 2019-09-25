16:55
25 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российская котлета за 1 миллион рублей. Космический папа FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:45, 24 сентября
      Вести.UA: Янукович возвращается в Украину? Дубинский обозвал Зеленского
      Вєсті.UA
      20:10, 24 сентября
      Полмиллиарда на гольф-кары, мебель и дорогие лекарства: как тратят средства в больнице Феофания
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

      На Генассамблее ООН Зеленский вспомнил о ядерном оружии и Будапештском меморандуме

      105 Читати новину українською
      Зеленский принял участие в дебатах на Генассамблее ООН
      Зеленский принял участие в дебатах на Генассамблее ООН / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в общих дебатах на Генеральной ассамблее ООН. Во время своего выступления он заявил, что Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир и делала необходимые шаги на пути к международной безопасности. В частности, он вспомнил, как Украина отказалась от третьего в мире ядерного потенциала.

      Владимир Зеленский отметил, что тогда, в 1994 году, ядерный потенциал Украины был больше, чем у Великобритании, Китая и Франции вместе взятых.

      Важно: Зеленский выступил на Генассамблее ООН: основные тезисы речи

      Знаете, нам казалось, что все мы строим другой новый мир. Мир, в котором для того, чтобы твою мысль слышали и считались с ней, не нужно иметь ядерное оружие. Мир, в котором тебя будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок,
      – заявил президент.

      Он подчеркнул, что как следствие в этом "новом мире" Украина потеряла часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан.

      "Именно поэтому, кто как не Украина имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил? Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных институтов, в частности ООН, но следует признать, что механизм является не безупречным", – сказал Зеленский.

      По его словам, сейчас эти механизмы начинают давать сбой, а значит нуждаются в обновлении. Кроме того, украинский лидер поставил под сомнение тезис об объединенности наций.

      К слову: Зеленский на Генассамблее ООН показал пулю, которой убили Василия Слепыш

      "Будем откровенными, являются ли нации сегодня действительно объединенными? Если и да, то что именно их объединяет? Бедствия, катастрофы, войны", – заявил Владимир Зеленский.

      Выступление Зеленского на Генассамблее ООН: смотрите видео

      Что такое Будапештский меморандум?
      Будапештский меморандум – это гарантии безопасности и территориальной целостности Украины после ее отказа от собственного ядерного потенциала, доставшегося в наследство от СССР.

      С одной стороны подписантом меморандума была Украина, а с другой – Россия, Соединенные Штаты и Великобритания. Фактически, Россия нарушила меморандум в 2014 году, когда вторглась на территорию Украины и начала против нее вооруженную агрессию.

      blog_ava
      Предатель родины, – освобожденный моряк Оприско о Медведчуке
      сегодня
      808
      Теги: Новости Украины Новости политики Зеленский в США Владимир Зеленский Генассамблея ООН Ядерная безопасность ООН Зарубежные визиты Зеленского
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео
      сегодня , 16:30 Зеленский выступил на Генассамблее ООН: видео
      185
      Як бійці ЗСУ вивозили Цемаха з окупованої території перед обміном: моторошні деталі
      сегодня , 16:30 Як бійці ЗСУ вивозили Цемаха з окупованої території перед обміном: моторошні деталі
      Віталій Дейнега 95
      Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      23 сентября , 07:30 Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      4
      Законопроект №1210 – прямая угроза экономике Украины
      сегодня , 15:10 Законопроект №1210 – прямая угроза экономике Украины
      251
      Расследование в рамках импичмента Трампа лопнет как мыльный пузырь
      сегодня , 15:00 Расследование в рамках импичмента Трампа лопнет как мыльный пузырь
      Злой Одессит 1144
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук