На Генасамблеї ООН Зеленський згадав про ядерну зброю і Будапештський меморандум

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у загальних дебатах на Генеральній асамблеї ООН. Під час свого виступу він заявив, що Україна завжди демонструвала світу готовність забезпечувати мир та робила необхідні кроки на шляху до міжнародної безпеки. Зокрема, він згадав, як Україна відмовилася від третього у світі ядерного потенціалу.

Володимир Зеленський наголосив, що тоді, у 1994 році, ядерний потенціал України був більшим, ніж у Великої Британії, Китаю та Франції разом узятих.

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Знаєте, нам здавалося, що усі ми будуємо інший новий світ. Світ, у якому для того, щоб твою думку чули і зважали на неї, не потрібно мати ядерну зброю. Світ, у якому тебе поважатимуть саме за справи, а не за наявність ядерних боєголовок,

– заявив президент.

Він наголосив, що як наслідок у цьому "новому світі" Україна втратила частину своїх територій та майже щодня втрачає своїх громадян.

"Саме тому, хто як не Україна має сьогодні право говорити про необхідність переосмислення та перегляду сучасних світових правил? Безумовно, ми не ставимо під сумнів авторитет міжнародних інституцій, зокрема ООН, але слід визнати, що механізм є не бездоганним", – сказав Зеленський.

За його словами, нині ці механізми починають давати збій, а отже потребують оновлення. Крім того, український лідер поставив під сумнів тезу про об'єднаність націй.

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"Будьмо відвертими, чи є нації сьогодні справді об'єднаними? Якщо й так, то що саме їх об'єднує? Лиха, катастрофи, війни", – заявив Володимир Зеленський.

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Що таке Будапештський меморандум?Будапештський меморандум – це гарантії безпеуи та територіальної цілісності України після її відмови від власного ядерного потенціалу, який дістався у спадок від СРСР.



З одного боку підписантом меморандума була Україна, а з іншого – Росія, Сполучені Штати та Велика Британія. Фактично, Росія порушила меморандум у 2014 році, коли вторглась на територію України та розпочала проти неї збройну агресію.