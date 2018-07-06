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На Google Maps заметили морду кота: смешное видео

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На Google Maps заметили морду кота
На Google Maps заметили морду кота

На панорамных снимках с Google Maps заметили морду кота с забавным выражением лица. Панорама снята на одной из улиц в Риме.

Веселое "открытие" сделали пользователи портала Reddit. Кота с перекошенной мордой сфотографировали создатели сервиса на площади Торре-Арджентина в итальянской столице.

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Кстати, это место является одним из самых известных туристических объектов Рима. Здесь были здания, где заседал Сенат и убили Юлия Цезаря. При этом на этой площади в середине прошлого века возник "кошачий приют".

Снимок уже наделал шума в соцсетях, а этот кот стал звездой интернета.

Забавный кот на Google Maps

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Теги: LifeStyle Техно Курьезные новости Google Интернет
Источник: 24 Канал
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