На Харьковщине произошло серьезное ДТП с участием полиции: фото

В Харьковской области в городе Валки на трассе Киев-Харьков – Довжанский произошла авария с участием сотрудников полиции. В результате трое правоохранителей в возрасте от 40 до 45 лет пострадали. Инцидент произошел около 13:30 22 декабря.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области, всех правоохранителей с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Валковской районной больнице.

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В результате ДТП на Харьковщине травмы различной степени тяжести получили трое правоохранителей

Что касается самой ДТП, то предварительно автомобиль ВАЗ-2106 с прицепом поворачивал налево в сторону автозаправочной станции. Однако столкнулся со служебным автомобилем Mitsubishi Outlander. Полицейская машина двигалась во встречном направлении.

Заметим, что пострадал также 51-летний водитель ВАЗа. Его также с травмами доставили в Валковскую районную больницу.



Машина полиции столкнулась с автомобилем ВАЗ: водитель последнего также попал в больницу

Информацию о ДТП зарегистрировали в Валковском отделе полиции. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

К слову, в середине ноября в Мариуполе Донецкой области с легковым автомобилем столкнулся автомобиль патрульной полиции. В результате двое милиционеров получили травмы: у одного – травма головы, а у его напарницы – перелом ноги.