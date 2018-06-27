На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
Давно уже собирался поделиться своими мыслями о том, какое место сейчас занимает Украина среди своих соседей и как оценивается происходящее у нас "сухими" цифрами отчетов различных европейских агентств.
Отталкиваться буду от данных, приведенных в Отчете "Индекс экономической политики в сфере МСП. Страны Восточного партнерства. 2016", подготовленного Советом по экономическому развитию и сотрудничеству (ОЭСР), Европейской комиссией, Европейским фондом образования и Европейским банком реконструкции и развития. К сожалению, Отчет за 2017 год пока не доступен для широкой публики.
Читайте также: О ценностях европейского бизнеса
Механизм Восточного партнерства
Как известно, в состав Восточного партнерства входит шесть бывших советских республик, в той или иной мере придерживающихся европейского пути своего развития и последовательно проводящих преобразования, направленные на то, чтобы избавиться от наследия имперского прошлого. Это – Украина, Белорусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова.
Участие в Восточном партнерстве выступает для этих стран определенной площадкой для принятия более важных и ответственных решений о вступлении в состав ЕС, с одной стороны, и своеобразным инструментом "цивилизационного соревнования" между ними, с другой. Для Европы, Восточное партнерство, на мой взгляд, выступает, с одной стороны, институтом европейской интеграции бывших республик СССР, отказавшихся от московского доминирования, а с другой, – возможностью отложить принятие решения о включении этих стран в состав объединенной Европы, до более "удобных и спокойных времен".
Все страны-члены Восточного партнерства строят свое многообразное и разностороннее сотрудничество в пределах тематики четырех, так называемых, "платформ". Первая платформа – "Демократия, лучшие практики управления и стабильность". Вторая – "Экономическая интеграция и сближение с политикой Евросоюза". Третья – "Энергетическая безопасность". Четвертая – "Межчеловеческие контакты". Участие во всех этих платформах не только взаимосвязано, но и равноприоритетно, как для стран самого партнерства, так и для ЕС.
Одним из самых важных направлений сотрудничества в рамках Восточного партнерства рассматривается поддержка развития малого и среднего предпринимательства в его странах. Малый и средний бизнес видится одним из основных двигателей всех проводимых в них реформ, основой экономики этих стран. Для Европы малый и средний бизнес выступает естественной, привычной средой экономической активности, его практики являются основным содержанием европейской экономической культуры. Для наших стран, исторически, это не так. Поэтому сотрудничество в Восточном партнерстве и позволяет постепенно (а революционно такие вещи сделать невозможно) изменить не только законодательство, но и само мировоззрение, культуру не только предпринимателей, но и чиновников, и всех людей.
Давайте договоримся о словах…
Сначала хочу сравнить то, как законодательство различных стран определяет, что такое малый и средний бизнес.
Как видим, в разных странах к МСБ относятся достаточно разные по объему своего оборота и численности работников субъекты хозяйствования. Думаю, что было бы целесообразно, унифицировать соответствующие определения, по крайней мере, в пределах стран Восточного партнерства. Это один из вопросов, которые я собираюсь поставить перед евродепутатами на Международном форуме GR, в Брюсселе, который организуется Украинской ассоциацией профессионалов в сфере лоббизма и GR.
Картина в общем, и в частностях…
За двадцать семь постсоветских лет, все страны Восточного партнерства достаточно много сделали для развития малого и среднего предпринимательства. В развитых странах Европы, субъекты МСБ обеспечивают работой от 60 до 75% занятого населения и формируют от 55 до 70% добавленной стоимости. При этом доля МСБ составляет от 80 до 95% всех субъектов хозяйствования.
В странах Восточного партнерства, доля МСБ среди всех агентов предпринимательства составляет от 83 до 99%, но обеспечивают они работой всего лишь около 45% работающих, а доля в добавленной стоимости, – еще меньше (от 20 до 38%). Европейские эксперты отмечают, что за 2014-2016 годы, в Армении, Молдове и Украине, произошло возрастание доли МСБ в добавленной стоимости, но она, все равно, остается крайне низкой (в Украине – около 56%). Особенностью всех стран Восточного партнерства выступает и абсолютное преобладание среди МСБ микропредприятий (с число работников до 10 человек).
Украина
В начале 2017 года, в Украине было зарегистрировано 305 897 единиц МСБ (99,7% от общего количества предприятий). Доля микропредприятий составляла 80,8%, малых – 14,2%, средних – 4,9%. Если обратиться к объемам реализации продукции, то картина будет зеркально противоположной: на долю микропредприятий приходится 6,9%, малых – 12,8%, а средних – 41,9% объемов реализации. При этом, доля всего МСБ в структуре реализации всей экономики составляет 61,6%.
Молдова
В Республике Молдова (по состоянию на конец 2016 года) было зарегистрировано 51,6 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, что составляет 98% всех фирм страны. Доля работающих на них людей составляет 61% от общего числа занятых. Доходы от продаж у МСП Молдовы образуют 41,5% всех продаж в экономике.
Грузия
В Грузии доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет 20%, а доля его работников в структуре занятости, – 63% рабочих мест.
Белорусия
В Белоруси, в конце 2015 года, все предприятия малого и среднего бизнеса составляли 24,2% от общего числа предприятий, и на них работало 31,9% занятого населения страны. Для Белоруси характерно снижение доли зарегистрированных субъектов МСБ (с 27,1% в 2012 до 24,2 в 2015), при сохранении числа работников на них (31,1% в 2012году, 31,9% в 2015). Последнее можно объяснить повышением числа слияний и реорганизаций среди субъектов белорусского бизнеса. В других странах такая тенденция мною не была обнаружена. Доля белорусских предпринимателей в выручке от реализации товаров и услуг, произведенных в национальной экономике, составляет 39,6%, из них, на малые и микроорганизации приходится 28,2%.
Армения
Ознакомление со статистическими данными Армении было для меня интересным тем, что национальная система статистики отражает не только факт регистрации субъекта МСБ, но и учитывает число формально зарегистрированных предприятий и не ведущих активной хозяйственной деятельности и число предприятий-активных бизнес-агентов, осуществляющих не менее 1 хозяйственной операции в большинство рабочих дней года. Из всех экономических агентов, активными субъектами бизнеса выступают 59% (или 101003). К малому и среднему бизнесу относится 76% активных фирм. Подавляющее большинство из них, принадлежит, как и в других странах Восточного партнерства, к микроорганизациям (93,5%), к малому бизнесу – 5,2%, а к предприятиям среднего бизнеса, – около 1,2%. Доля всех субъектов армянского предпринимательства составляет 33,1% от ВВП страны. Доля микро-бизнеса в ВВП составила 10%, малого бизнеса – 12%, среднего – 11%. По числу занятых, МСБ Армении создает 64,3% рабочих мест во всем частном секторе страны.
Азербайджан
Из всех стран Восточного партнерства, в Азербайджане, отмечается наименьшая численность предприятий, относящихся к МСБ. Они составляют около 80% всех хозяйствующих субъектов страны. И, в отличие, от других стран, их доля в ВВП и в объеме продаж, тоже сравнительно незначительна (всего лишь 5,8%).
В качестве своеобразного резюме, хочу подчеркнуть, что развитие МСБ в Украине выглядит достаточно убедительно с количественной точки зрения, если сравнивать с другими государствами – членами Восточного партнерства. Более того, развитие сферы предпринимательства можно уже вполне оценивать и с точки зрения общеевропейских показателей. Последнее свидетельствует о том, что наша страна, как минимум, по одному из критериев, больше готова к вступлению в Европейский Союз, чем некоторые из наших партнеров.
Интересную информацию о состоянии МСБ в странах Восточного партнерства предоставляют данные европейских экспертов о сильных и слабых его сторонах в той или иной стране, а также о рисках, с которыми связано его развитие. Но, об этом в другой раз.
Читайте также: Нужны ли Украине мигранты?