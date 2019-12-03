На Киевщине Porsche влетело в маршрутку: двое пассажиров погибли – фото

В городе Буча, что в Киевской области, водитель элитного внедорожника врезался в рейсовую маршрутку. От удара автобус опрокинуло набок.

Как сообщают в полиции Киевщины, водитель джипа выезжал с второстепенной дороги и столкнулся с маршруткой. Двое пассажиров автобуса скончались на месте аварии.

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Еще трех пассажиров маршрутки госпитализировали. О состоянии водителя Porsche информации пока нет.

На месте работают следователи.



От удара маршрутку перекинуло / npu.gov.ua