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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      На Киевщине Porsche влетело в маршрутку: двое пассажиров погибли – фото

      251 Читати новину українською
      В городе Буча водитель Porsche влетел в маршрутный автобус / npu.gov.ua

      В городе Буча, что в Киевской области, водитель элитного внедорожника врезался в рейсовую маршрутку. От удара автобус опрокинуло набок.

      Как сообщают в полиции Киевщины, водитель джипа выезжал с второстепенной дороги и столкнулся с маршруткой. Двое пассажиров автобуса скончались на месте аварии.

      Страшная авария: В России перевернулся автобус с украинцами: много пострадавших

      Еще трех пассажиров маршрутки госпитализировали. О состоянии водителя Porsche информации пока нет.

      На месте работают следователи.


      От удара маршрутку перекинуло / npu.gov.ua

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
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